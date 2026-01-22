El Gobierno de Mendoza aprobó este jueves la prórroga por diez años de las concesiones de explotación en las áreas petroleras Piedras Coloradas–Estructura Intermedia y Cacheuta, a favor de la empresa Venoil S.A., que tiene previsto invertir más de U$S25 millones en la reactivación de pozos en yacimientos maduros y la creación de empleo local.
Mendoza extendió concesiones petroleras y se aseguró una millonaria inversión para reactivar pozos
Se trata de las concesiones petroleras de Piedras Coloradas-Estructura Intermedia y Cacheuta por diez años más a la empresa Venoil S.A.
Mientras la tendencia es la apuesta por el shale oil, la gestión de Alfredo Cornejo logró la continuidad de la actividad hidrocarburífera en dos yacimientos maduros, bajo un nuevo esquema de inversiones, regalías variables y mayores exigencias ambientales y de control. Venoil negocia, a la par, quedarse con otras que cedió YPF.
En el área Piedras Coloradas–Estructura Intermedia, el plan prevé una inversión de U$S19,4 millones, destinada a reactivar pozos inactivos, implementar recuperación secundaria y perforar nuevos pozos. En tanto, para Cacheuta se comprometieron U$S5,6 millones, orientados a sostener la operación de un área considerada marginal.
Los términos de la concesión petrolera por una década
El decreto 58 -firmado el 16 de enero- también fija el pago de un bono de prórroga por U$S310.250 para Piedras Coloradas y U$S49.750 para Cacheuta, que será abonado en 12 cuotas mensuales, y establece un esquema de regalías variables atado al precio internacional del petróleo, con alícuotas que van del 7% al 18%, según el valor del barril.
Entre las condiciones impuestas, se destacan obligaciones estrictas en materia de abandono de pozos, remediación ambiental, contratación de seguro ambiental, y la presentación de un plan integral de saneamiento de pasivos ambientales. Además, la empresa deberá cumplir con el régimen de “compre mendocino”, priorizando mano de obra y proveedores locales en al menos un 75%.
Otro de los requisitos es que Venoil deberá aportar un vehículo 4x4 en comodato para tareas de control de la Dirección de Hidrocarburos y realizar aportes económicos anuales destinados a equipamiento, capacitación y logística del organismo provincial.
Desde el ministerio de Energía y Ambiente destacaron que la prórroga se otorgó tras verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la inexistencia de deudas firmes por regalías y cánones, y la necesidad de sostener yacimientos maduros que requieren inversiones sostenidas para mantener la producción y el empleo en el sector.