Mendoza extendió concesiones petroleras y se aseguró una millonaria inversión para reactivar pozos

venoil areas petroleras malargue ypf Mendoza apuesta a la reconversión de áreas maduras con un ambicioso plan de inversión del sector privado.

Los términos de la concesión petrolera por una década

El decreto 58 -firmado el 16 de enero- también fija el pago de un bono de prórroga por U$S310.250 para Piedras Coloradas y U$S49.750 para Cacheuta, que será abonado en 12 cuotas mensuales, y establece un esquema de regalías variables atado al precio internacional del petróleo, con alícuotas que van del 7% al 18%, según el valor del barril.

Entre las condiciones impuestas, se destacan obligaciones estrictas en materia de abandono de pozos, remediación ambiental, contratación de seguro ambiental, y la presentación de un plan integral de saneamiento de pasivos ambientales. Además, la empresa deberá cumplir con el régimen de “compre mendocino”, priorizando mano de obra y proveedores locales en al menos un 75%.

Venoil energía Gustavo Naves, presidente de Venoil Argentina.

Otro de los requisitos es que Venoil deberá aportar un vehículo 4x4 en comodato para tareas de control de la Dirección de Hidrocarburos y realizar aportes económicos anuales destinados a equipamiento, capacitación y logística del organismo provincial.

Desde el ministerio de Energía y Ambiente destacaron que la prórroga se otorgó tras verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la inexistencia de deudas firmes por regalías y cánones, y la necesidad de sostener yacimientos maduros que requieren inversiones sostenidas para mantener la producción y el empleo en el sector.