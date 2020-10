Embed

En ese escenario, el director de EPyCA Consultores, Martín Kalos, analizó que se deben "mirar tres variables para entender la suba del dólar blue y los otros dólares paralelos", al apuntar a "la emisión, las reservas y las expectativas" .

"La incertidumbre económica es muy grande. Mucha gente busca refugiarse y, al no poder acceder al oficial, se van a los canales ilegales o al contado con liquidación", sostuvo el economista.

De ese modo, insistió: "Hay una demanda de dólares que hay que atender", y evaluó que es "lógico que en medio de semejante crisis, haya gente que busca resguardarse en el dólar".

Sin embargo, alertó que, "con los índices de pobreza que tiene hoy la Argentina, una devaluación puede ser un error enorme". En ese sentido, puntualizó: "Treinta días, $51.000 de diferencia".

En tanto, el director de Research for Traders, Gustavo Neffa, remarcó que "los cambios en la Argentina tienen que venir desde la política". "Con un plan económico, además con consenso de todos los sectores", resaltó y pronosticó que "no hay ninguna posibilidad de éxito, si no hay un golpe de timón".

El analista financiero Christian Buteler calculó ante el incremento del dólar paralelo: "Quien compró U$S 1.000 en el blue hace un mes, pagó $144.000, hoy sigue teniendo U$S 1.000, pero valen $195.000".

El ex secretario de Finanzas Daniel Marx indicó: "Vemos al Gobierno tomando algunas medidas, después otras en diferente dirección y eso confunde". "Es necesario que haya decisiones más contundentes y definitivas", aseguró en diálogo con Ámbito.