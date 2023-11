plazo fijo en dolares.jpeg El dólar blue en Mendoza registró una caída de $20 en relación al miércoles.

El dólar oficial, en tanto, se vendió en Mendoza a $360.

El descongelamiento del dólar oficial y sus efectos

Tras la implementación de microdevaluaciones diarias que dispuso el miércoles el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dólar oficial minorista cotizó a $369 para la venta según el Banco Nación.

Este movimiento del tipo de cambio oficial tiene impacto en todas las cotizaciones de dólares para fines específicos que generan los controles de cambio. Por lo tanto, incide tanto en lo que pagan los argentinos a las plataformas de streaming, los consumos en moneda extranjera o en el exterior y en diversos pagos de importaciones. También tiene impacto sobre el dólar ahorro.

Luego de las PASO, el Gobierno unificó el tratamiento impositivo de distintos tipos de operaciones cambiarias para simplificar las transacciones y, al mismo tiempo, restar presión sobre las reservas. Así, la valuación de algunos tipos de cambio quedó con la misma estructura de impuestos: dólar tarjeta, dólar turista y dólar solidario se equipararon para lograr un esquema más simple.

Por ejemplo, al tipo de cambio al que acceden los consumidores minoristas para ahorrar o realizar consumos en el exterior, hay que sumarle un 100% de recargo que surge de aplicar el 30% en concepto de Impuesto PAIS, el 45% de precepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y otro plus del 25% a cuenta de Bienes Personales.

Estos dos últimos conceptos pueden ser devueltos siempre que el contribuyente no se encuentre alcanzado por esos dos tributos, mediante un trámite en AFIP al año siguiente de realizado el pago de los mismos. En cambio, los contribuyentes que deban tributar Ganancias y Bienes Personales, podrán utilizar esos importes como "pago a cuenta" en la presentación de sus declaraciones juradas.

banco central, nuevo billete de 2000 pesos.webp

Tomando como referencia la cotización del Banco Nación, para acceder a la compra de dólar ahorro, pagar consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito o hacer pagos en el exterior, hoy el tipo de cambio que se pagaría sería de $738.

Si bien el minorista accede a un tipo de cambio más alto que $369, continúa valuado por debajo del dólar blue o sus variantes financieras MEP y contado con liquidación (CCL). Los precios de estas últimas tres cotizaciones se encuentran en $950, $871,92 y $871,20, respectivamente.

Para acceder al dólar ahorro hay que tener en cuenta el tope de US$ 200 mensuales por todo consumo en moneda extranjera. Es decir, que ese monto puede verse reducido en caso de que el ahorrista haya hecho otros consumos en moneda extranjera durante el mes (por ejemplo, si consumió US$ 50 con tarjeta de crédito, como máximo podrá comprar US$ 150 para atesoramiento).

El dólar blue en la city porteña

El dólar blue volvió a la baja en la city porteña y cerró a $950 en la punta vendedora, después del fuerte rebote del miércoles, mientras que los tipos de cambio financieros operaron dispares, según las principales cotizaciones del mercado.

La divisa marginal cotizó a $900 para la compra y $950 para la venta, en el segundo día del retorno de las minidevaluaciones en el tipo de cambio oficial por parte del Banco Central (BCRA) y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 168,8%.

El dólar paralelo cayó $20 hasta los $950, luego de tocar ayer un máximo intradiario de $1.000, por debajo del récord de $ 1.100 que alcanzó en octubre pasado.

El Banco Central (BCRA), terminó el día sumando dólares por U$S131 millones y en diecisiete ruedas consecutivas acumuló compras por U$S1.050 millones.

La de hoy es la compra diaria más alta de noviembre y le permite acumular en el mes alrededor de US$ 416 millones.

En la bolsa porteña las cotizaciones financieras operaron dispares con el dólar MEP o bolsa, cayendo hasta los $ 881,47 y la brecha con el oficial avanza a 149,32%.

El dólar Contado con Liquidación sube hasta los $876,01 y así y el spread con el dólar oficial se ubica en el 147,78%.

El dólar turista o tarjeta y el ahorro o solidario, con la carga impositiva, cotizan a $741,86.

El tipo de cambio mayorista cerró a $353,45 por unidad, cincuenta centavos arriba del cierre de ayer y el dólar cripto o Bitcoin sube 2,64% a $942,33, según el promedio del mercado.

En el Banco Nación, el billete sin impuestos cerró en $369 y el promedio en los principales bancos privados del dólar oficial fue de $370,94.