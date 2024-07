Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 3 de julio

dolar blue, dolar cripto, dolar mep en argentina.webp

El dólar oficial, por su parte, sube 50 centavos y se ofrece a $ 893,50 para la compra y $ 933,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Y el dólar tarjeta, también en el BNA y con los recargos impositivos, se sitúa en $ 1493,60.

La brecha cambiaria del informal se ubica entonces en el 53,18%. El paralelo se ubica $ 405 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Las principales acciones en la bolsa porteña suben un 2% en promedio. Mientras que cae el riesgo país y se sitúa en 1.509 puntos.

Dólar blue, financieros y reservas

El economista Gustavo Ber analizó la dificultad del Central para hacerse de divisas y su impacto en las cotizaciones del dólar e hizo hincapié en la "preocupación por las reservas".

Indicó en ese sentido que "frente a una estacionalidad que se reconoce como más complicada, acentuada también por los mayores pagos de importaciones, se profundizan las preocupaciones sobre las reservas luego de la etapa de fuerte acumulación con que arrancó la gestión".

Este martes, el Banco Central (BCRA) compró U$S 2 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma U$S 17.040 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en U$S 29.645 millones.

