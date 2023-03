En tanto, las alternativas financieras mostraban un alza de 0,2% a $384,29 en el MEP y de 0,8% a $393,95 en el Contado con Liquidación.

El Banco Central ajustó la cotización oficial a $215,35 y en consecuencia el dólar ahorro pasó a $355,33 y los dólares tarjetas avanzaron a $376,86 (Turista, para compras menores a US$300) y $430,70 (Qatar, para compras por encima de US$300).

A su vez, el dólar mayorista avanza 0,29% a $208,45 y en el Banco Nación se vende a $215.

En lo que va de marzo el BCRA acumuló ventas por US$1.630 millones, luego que en la jornada de ayer cediera US$ 74 millones.

"Se están yendo muchísimos dólares y el BCRA tiene que intervenir en el MULC. No pareciera mejorar la situación hacia adelante, porque la sequía tuvo un impacto muy fuerte en las proyecciones. Calculamos una pérdida de la producción de alrededor de u$s 22.000 millones. Y demás está decir, todo esto se refleja en más presión sobre la brecha cambiaria", comentó Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI a El Cronista.

Se espera para estos días la confirmación del FMI de una reformulación de la metas de reservas para 2023, con una mayor incidencia en el primer trimestre.

En tanto, los bonos de la deuda pública quiebran la tendencia negativa de las últimas ruedas y suben en toda la línea. Se destacan los avances de 2,7% en GD30D y de 2,3% en AL30D.

Un panorama similar se observa en el mercado accionario, con el Merval avanzando 2,1% a 247.582,09 puntos.

