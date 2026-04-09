El precio del dólar el viernes 10 de abril: a cuánto lo venderán los bancos

Luego de una semana corta en la que, sin embargo, el dólar tuvo varios movimientos en su precio, las entidades registraron un descenso y le confirmaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio de la moneda norteamericana cuando se habiliten todas las operaciones cambiarias para el público en general este jueves.
En tanto, en las cuevas también se confirmó cuál será el precio del dólar blue, que después de varias semanas costará menos que el dólar oficial. Esto se debe a que los arbolitos lo venderán a un precio de $1.390 contra los $1.410 del Banco Nación, mientras que otras entidades incluso lo comercializarán a un precio más alto.
El precio del dólar el viernes 10 de abril en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este viernes 10 de abril será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.405
- Banco Galicia: $1.410
- Banco ICBC: $1.410
- Banco BBVA: $1.410
- Banco Supervielle: $1.410
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.410
- Banco Patagonia: $1.410
- Banco Hipotecario: $1.405
- Banco Santander: $1.410
- Brubank: $1.398
- Banco Credicoop: $1.410
- Banco Macro: $1.415
- Banco Piano: $1.410
- Banco de Comercio: $1.410
El dólar blue subió a diferencia del oficial
Mientras el dólar oficial bajó su precio en los bancos, la moneda paralela hizo el mismo movimiento, aunque en esta ocasión su valor será más bajo al del dólar que se venderá en cada banco.
Según lo confirmado por el sitio DolarHoy, el dólar blue se venderá a $1.390, siendo uno de los precios más bajos del año.