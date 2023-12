La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 20,8% respecto del dólar oficial.

dol2.jpg El dólar blue se acerca a un nuevo máximo histórico (Foto: Télam).

Los dólares oficiales

El Banco Central corrigió el dólar oficial a $823,50.

Con estos valores el dólar para gastos en moneda externa con Tarjeta vale $ 1.317,60.

El valor del billete en el promedio de los Bancos del sistema es de $ 840,54.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 803,80.

En lo que respecta a las opciones financieras, el MEP cotiza a $ 966,76.

Por su parte el Contado con Liquidación (CCL) en $ 952,55.

El Banco Central compró este martes U$S 180 millones y el nivel de reservas brutas quedó en U$S 22.262 millones, tras el ingreso de unos U$S 960 millones provenientes de la CAF que se usarán para pagarle este jueves al FMI U$S 900 millones.

