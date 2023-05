La brecha cambiaria del blue se posiciona en el 101% respecto al dólar minorista y en el 108% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 128 desde que comenzó el año, es decir un 35% en cinco meses.

En cuanto a las cotizaciones financieras, operan también en suba: el contado con liquidación lo hace a $440,87 y el MEP o Bolsa, $433,82.

►TE PUEDE INTERESAR: El ingreso de chilenos a Mendoza tiene los valores de temporada alta, afirmaron desde Migraciones

El dólar minorista se mantiene en los $ 235,98 para la venta, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero.

El dólar turista cotiza a $ 476,36 y le saca la mayor diferencia al blue en más de dos semanas, mientras que el ahorro se ofrece a $ 389,40.

El Banco Central volvió a registrar un leve saldo a favor tras su intervención en el mercado cambiario, en una jornada en la que los exportadores redujeron las liquidaciones de divisas a través del esquema del "dólar agro" y se desaceleró el ritmo de devaluación sobre el tipo de cambio oficial.

El Central registró este lunes un resultado positivo de U$S 7 millones luego de su intervención en el mercado oficial de cambios, mientras el sector del agro aportó U$S 35 millones mediante el esquema de cotización diferencial y hubo demanda por unos U$S 10 millones para la importación de energía.

La entidad recortó así el saldo negativo que acumula en lo que va de mayo a alrededor de U$S 267 millones, luego de los casi U$S 3000 millones que perdió durante los cuatro primeros meses del año en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios, previo a la implementación del "dólar agro".

►TE PUEDE INTERESAR: La AFIP incautó conservas de tomate por valor de $480 millones en una fábrica de San Rafael