Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de julio

Dese este lunes el Banco Central (BCRA) implementa su nueva política monetaria de “emisión cero”, anunciada por el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La estrategia del Gobierno es transferir la deuda del Banco Central al Tesoro y así transmitir el mensaje de "cierre de las canillas" por donde se emitían billetes de moneda nacional.

Esto significa que la entidad no imprimirá más pesos para financiar la renovación de los pasivos, que son aproximadamente $ 20 billones.

►TE PUEDE INTERESAR: Comienzan a pagar Ganancias desde este lunes casi un millón de trabajadores

Dólar blue.jpg

Dólar blue y brecha cambiaria

El dólar oficial, en tanto, gana $ 2 y se ofrece a $ 906 para la compra y $ 946 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Producto de las percepciones que se cobran sobre el tipo de cambio antes mencionado, el dólar tarjeta se sitúa en $ 1513,60.

La brecha cambiaria del informal se sitúa en 51,69%. El paralelo se ubica $ 410 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

►TE PUEDE INTERESAR: Plazo fijo: el Banco Central lo quiso y los bancos cambiaron la tasa de interés

Este viernes, el Banco Central (BCRA) vendió U$S 106 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma U$S 17.090 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, con lo que las Reservas Internacionales se ubican en U$S 27.566 millones, aunque ese cálculo no incluye a numerosos pasivos.