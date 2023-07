►TE PUEDE INTERESAR: Nueva tasa de interés en el plazo fijo: cuánto gano por mes si deposito $ 1 millón

Dólar blue hoy en Mendoza (12).jpeg Foto: Diario UNO

La brecha cambiaria del blue se posiciona así a 80% respecto del dólar minorista y en el 89% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 148 desde que comenzó el año.

El dólar oficial opera estable

El dólar oficial cotiza estable a $272,86 para la punta vendedora y a $259,94 para la compradora.

El Banco Central volvió a vender una importante cantidad de divisas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios, a lo cual se sumaron pagos de intereses por los bonos en moneda extranjera, por lo que las reservas cayeron por debajo de los u$s 27.000 millones, el nivel más bajo desde enero de 2016, informó El Cronista.

La entidad registró el viernes un saldo negativo de unos u$s 51 millones y 435 millones de yuanes (equivalentes a u$s 60 millones) tras su intervención en el mercado oficial de cambios, mientras los exportadores ingresaron u$s 14 millones a través del programa para las economías regionales.

A lo anterior se sumó el pago de intereses correspondientes a títulos de deuda en dólares y euros, lo que impactó en las reservas del Central. Las tenencias brutas cedieron U$S 822 millones y finalizaron la rueda en u$s 26.612 millones, el nivel más bajo desde enero de 2016.

►TE PUEDE INTERESAR: YPF dispuso otro aumento del precio de los combustibles y la Infinia se acerca a los $300