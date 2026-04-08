Cuáles son las 16 estaciones de servicio de YPF que ya cuentan con autodespacho en Mendoza

Las estaciones de servicio de YPF en Mendoza que ya tienen autodespacho

La lista de estaciones de servicio que ofrecen el servicio de autodespacho en la provincia:

Gran Mendoza

Fundacional – Ciudad, Area Fundacional, lado este

Jocolí – Las Heras, Acceso Norte

Conjunto Los Cerros – Frente a barrio Dalvian

Rumaos – Calle Azcuénaga en Guaymallen

Opessa, Mendoza Shopping

ACA Mendoza, calle San Martín y Amigorena de Ciudad

ESME, calle Boedo de Luján, estación de servicio inteligente

Opessa Maipú – Carril Rodriguez Peña

Rutas del sol – Acceso Sur y Rawson

Manita – San Martin y Azcuenaga, Lujan de Cuyo

Hekar – Acceso Sur pasando Paso, mano a Ciudad

Zona Este

Allub – San Martín, frente a la terminal

Petroandes – Calle Lima, San Martín

Eloy Guerrero - Ruta 7 Km.986, San Martín

Sur de Mendoza

Alvecom – General Alvear

Aries Comco – General Alvear

Hay que destacar que el modelo de autodespacho se estrenó como prueba piloto en enero de 2021 en Mendoza. En el cruce de Acceso Sur y Boedo de Luján de Cuyo, la YPF que se encuentra en esa intersección fue la primera de su tipo en el país en tiempos de pandemia de Covid-19. Tiene 2 estaciones de carga completamente digitalizadas, es decir que el usuario indica en una pantalla táctil la cantidad de litros a cargar y paga por la misma vía.

Combustibles YPF Naftas Ya son 16 las estaciones de servicio de YPF en las que está disponible el autodespacho.

El precio de la nafta de YPF hoy en Mendoza

Atento a lo que ocurre en la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado un aumento en el precio de los combustibles en todo el mundo sujeto al precio del barril de petróleo, en Mendoza los valores en las pizarras de YPF se mantienen de la siguiente manera: