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Cuáles son las 16 estaciones de servicio de YPF que ya cuentan con autodespacho en Mendoza

La mayoría de las estaciones de servicio de YPF que cuentan con el servicio están el Gran Mendoza, pero también hay en el Este y Sur provincial.

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
En Mendoza ya hay 16 estaciones de servicio YPF que cuentan con el servicio de autodespacho. 

En Mendoza ya hay 16 estaciones de servicio YPF que cuentan con el servicio de autodespacho.  

Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

En pleno cambio cultural a la hora de ir a cargar combustible, ya son 16 las estaciones de servicio de YPF que cuentan con el servicio de autodespacho en Mendoza, una novedad que incluye un descuento por utilizar el servicio que se suma al que ya estaba vigente por la utilización de madrugada.

Según un relevamiento que realizó este miércoles el periodista Matías Pascualetti en radio Nihuil, la mayoría de las estaciones de servicio con autodespacho de la petrolera nacional se encuentra en el Gran Mendoza, pero también hay en el Este y Sur de la provincia.

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El autodespacho, una alternativa cada vez m&aacute;s presente en las estaciones de servicio YPF en Mendoza.&nbsp;

El autodespacho, una alternativa cada vez más presente en las estaciones de servicio YPF en Mendoza.

En ese sentido, desde la empresa remarcaron que existe un descuento del 3% por uso del servicio de autodespacho y otro 6% de ahorro si la carga se realiza entre 0:00 y 6:00.

Las estaciones de servicio de YPF en Mendoza que ya tienen autodespacho

La lista de estaciones de servicio que ofrecen el servicio de autodespacho en la provincia:

Gran Mendoza

  • Fundacional – Ciudad, Area Fundacional, lado este
  • Jocolí – Las Heras, Acceso Norte
  • Conjunto Los Cerros – Frente a barrio Dalvian
  • Rumaos – Calle Azcuénaga en Guaymallen
  • Opessa, Mendoza Shopping
  • ACA Mendoza, calle San Martín y Amigorena de Ciudad
  • ESME, calle Boedo de Luján, estación de servicio inteligente
  • Opessa Maipú – Carril Rodriguez Peña
  • Rutas del sol – Acceso Sur y Rawson
  • Manita – San Martin y Azcuenaga, Lujan de Cuyo
  • Hekar – Acceso Sur pasando Paso, mano a Ciudad

Zona Este

  • Allub – San Martín, frente a la terminal
  • Petroandes – Calle Lima, San Martín
  • Eloy Guerrero - Ruta 7 Km.986, San Martín

Sur de Mendoza

  • Alvecom – General Alvear
  • Aries Comco – General Alvear

Hay que destacar que el modelo de autodespacho se estrenó como prueba piloto en enero de 2021 en Mendoza. En el cruce de Acceso Sur y Boedo de Luján de Cuyo, la YPF que se encuentra en esa intersección fue la primera de su tipo en el país en tiempos de pandemia de Covid-19. Tiene 2 estaciones de carga completamente digitalizadas, es decir que el usuario indica en una pantalla táctil la cantidad de litros a cargar y paga por la misma vía.

Combustibles YPF Naftas
Ya son 16 las estaciones de servicio de YPF en las que est&aacute; disponible el autodespacho.&nbsp;

Ya son 16 las estaciones de servicio de YPF en las que está disponible el autodespacho.

El precio de la nafta de YPF hoy en Mendoza

Atento a lo que ocurre en la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha provocado un aumento en el precio de los combustibles en todo el mundo sujeto al precio del barril de petróleo, en Mendoza los valores en las pizarras de YPF se mantienen de la siguiente manera:

  • Nafta común: $1.217
  • Nafta premium: $1.425
  • Gasoil común: $1.278
  • Gasoil premium: $1.412

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