El dólar libre marca un incremento de $ 584 desde que comenzó el año, pero perdió $ 170 desde el lunes posterior a las elecciones generales que decretaron el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

El Banco Central aceleró compras de u$s 37 millones en el mercado de cambios y en lo que va del mes acumuló u$s 100 millones. En las últimas 12 ruedas lleva comprados más de u$s 720 millones, gracias al dólar soja.

Los dólares oficiales