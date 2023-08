dol2.jpg El dólar blue se acerca a un nuevo máximo histórico (Foto: Télam).

En tanto, el dólar MEP sube a $521,61, y el Contado con Liquidación (CCL) a $571,24, luego de las últimas medidas adoptadas por la Comisión Nacional de valores para restringir sus operaciones.

La primera devaluación del día fue de 0,13% y la la cotización oficial pasó a $290,66. En consecuencia, el dólar ahorro vale a $508,66.

Entre los tipos de cambio que aplican para gastos en el exterior, con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales por persona, el dólar Qatar tiene un costo de $ 581,32 y el “Turista” para gastos por debajo de ese tope vale $508,76.

Por su parte, el dólar mayorista abre a $ 278,4 y la cotización del Banco Nación es de $ 288,5.

El Banco Central cortó este miércoles la racha positiva en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios. La entidad tuvo que vender casi U$S 100 millones, a pesar de que continuaron las liquidaciones de los exportadores a través del esquema cambiario para el agro, y aceleró el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial.

Los agroexportadores ingresaron unos u$s 208 millones a través de la nueva cotización diferencial para las economías regionales, pero no fue suficiente para que el Central terminara la jornada con un saldo positivo tras su intervención cambiaria, detalló El Cronista.

El rojo para la entidad se generó debido a la demanda de divisas que realizó YPF para un pago de deuda externa, por u$s 225 millones. Sin embargo, la petrolera estatal adelantó que ingresará más de u$s 300 millones, lo que dejará un saldo neto positivo de unos u$s 80 millones.

Por otro lado, el equipo económico del Gobierno señaló que se registró el ingreso de fondos por deuda pública contraída con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por u$s 108 millones. Esos fondos no se liquidan en el mercado e integran directamente las reservas, detallaron.