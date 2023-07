dolares.jpg Sigue el alza del "dólar blue" en lo que va en la semana (Foto: Freepik).

La brecha cambiaria del blue se posiciona, de esta forma, a 94% respecto del dólar minorista y en el 102% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 205 desde que comenzó el año.

El dólar minorista se vende a un promedio de $284,84, según el promedio que realiza el Banco Central. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación sube a $550,57 y el el Bolsa o MEP opera en el mismo sentido, a $513,92.

Los agroexportadores incrementaron considerablemente los ingresos de dólares en el mercado oficial de cambios a través del nuevo tipo de cambio diferencial para el sector, lo que le dio la posibilidad al Banco Central de anotar otro resultado neto positivo, aunque la entidad aceleró el ritmo de devaluación diaria sobre la cotización oficial del dólar.

El Central registró este miércoles un saldo a favor de aproximadamente U$S 88 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, como consecuencia de la compra de U$S 123 millones y la venta de 250 millones de yuanes, equivalentes a casi U$S 35 millones.

La autoridad monetaria registró así tres jornadas consecutivas con compras netas de divisas a través del mercado de cambios. Sin embargo, acumula una pérdida de aproximadamente U$S 1064 millones en el mes y cerca de U$S 4130 millones en lo que va del año.

