Así, el dólar blue se comercializó en las cuevas del microcentro a $1.198 para la punta vendedora y a $1.175 para la compradora igual que al cierre de la jornada del anterior. De esa manera, la brecha con el oficial roza el 45%. Esto sucede luego de que este tipo de cambio haya cerrado enero con una suba de $170 (16,59%).

El directorio del Fondo Monetario aprobó este miércoles el giro de U$S 4.700 millones. Unos U$S 1.945 millones ya impactaron en las reservas del BCRA y U$S 840 millones se restaron este jueves para hacer frente a los pagos con el propio FMI, esto contribuyó a mantener la calma cambiaria.