Robó una camioneta pero su dueño se colgó y volcaron en el Acceso Sur: casi linchan al ladrón

inseguridad en mendoza asalto en guaymallen detenido 2.jpg El delincuente fue brutalmente golpeado por las personas que auxiliaron al dueño de la camioneta.

Al llegar a la altura de calle Alsina, a metros de La Barraca Mall, en Guaymallén, el delincuente subió por el costado de la lateral, que tiene varios metros de altura, saltó el guardarrail y se metió en el Acceso Sur.

"Me le puse por el costado del vidrio, le decía que frenara y me decía que no, gritaba: 'Nos vamos a matar' y tiró la camioneta contra el borde del Acceso. Justo me metí adentro de la camioneta porque sino ahora estaba muerto".

Cuando la camioneta tocó el asfalto en el Acceso Sur, el delincuente perdió completamente el control y volcó hasta quedar en el separador de los carriles, donde finalmente se detuvo.

inseguridad en mendoza asalto en guaymallen detenido 3.jpg El delincuente conducía por la lateral del Acceso Sur, a la altura de La Barraca, subió la ladera de tierra, saltó el guardarrail y al llegar al Acceso perdió el control de la camioneta y volcó en el separador.

Casi linchan al delincuente

Muchos advirtieron lo que pasaba y siguieron la camioneta para auxiliar a su dueño que iba en el techo de la misma desde donde le pedía al delincuente que detuviera la marcha.

Una vez que volcaron, la víctima salió por sus propios medios y solo sufrió un golpe en la cara y en uno de sus ojos. Mientras que el delincuente quedó más herido y fue sacado por las personas que detuvieron su marcha para auxiliar al dueño de la Toyota. Algunos llamaron al 911 mientras otros lo golpearon brutalmente.

En pocos minutos llegó la Policía, separaron a las personas, y mientras los efectivos trataban de esposarlo, le gritaron, insultaron y hasta se le tiraron encima para seguir pegándole. El momento quedó registrado en videos:

