Deudores de créditos hipotecarios UVA contra el método de ajuste: "Aún debo una casa entera"

"Somos víctimas de un sistema perverso, que obliga a tapar deudas con más deudas. La alta morosidad general en los demás instrumentos de crédito tiene entre sus principales causas esta política pública nefasta", indicaron al referirse al "bucle del sobreendeudamiento".

Los endeudados con créditos hipotecarios UVA advierten que ese tipo de financiamiento bancario "es una trampa"

Para la responsable de la agrupación de autoconvocados a nivel nacional, Paola Gutiérrez, "venimos pidiendo un cambio de fórmula hace un montón. Logramos media sanción en Diputados pero el poder político y los bancos lo frenaron".

El ajuste de cuotas y una historia sin fin: los deudores en Mendoza

El Colectivo registra que, de unos 100 mil deudores en total, 8.500 están en la provincia. Esa cifra no incluye a los que ingresaron a algunos de los programas del IPV que si bien son a tasa 0% se ajusta semestralmente.

Muchos de ellos ya pagaron más de 9 años y aun no logran recortar el capital adeudado.

Hay infinidad de testimonios y detrás de cada cual una historia de vida. Como la de Maximiliano (se preserva su apellido para resguardarlo), que se endeudó a 30 años con una cuota inicial de $23.000 y ahora paga casi $2,4 millones por mes.

"Cancelé la cuota 100 y todavía debo en dólares una casa, como si no hubiera pagado nada. Un hipotecario en UVA es una trampa, y la nueva línea es más de lo mismo", reflexiona, con la experiencia de uno de los damnificados en Mendoza.

Y surge la comparación: los primeros préstamos UVA (al viernes 28 de agosto, $2.094,86) eran más el 3,5%. Los anunciados por el ministro de Economía, Luis Caputo, con fondos de ANSES aplican un 7,5%, que incluye hasta 4,5% a pagar al gobierno por la colocación.

Para el gerente de un banco nacional con peso en Mendoza que participará de la licitación "no deja de ser buena noticia el fondeo para dar más créditos, al margen del origen de los fondos. Sin embargo, el sistema sigue descalzado".

Qué piden los deudores hipotecarios UVA

Los afectados ya empezaron a pedir tanto al gobierno como al Congreso "que dejen de mirar hacia otro lado", y apliquen el criterio del "esfuerzo compartido entre acreedor y deudor".

"Entre los proyectos que apuntan al desendeudamiento familiar si pidió incluirnos con un tope a la cuota que no supere el 35% del ingreso familiar. Y al menos una instancia de mediación con los bancos", precisó Gutiérrez.

La premisa principal es la reestructuración de deudas "que contemple este ahogo financiero". Y un índice de actualización que reemplace la fórmula UVA (Unidad de Valor Adquisitivo, atado a la inflación) por CVS (Coeficiente de Variación Salarial).

Para Maximiliano "debería ser retroactivo para recalcular cuotas, porque aplicarlo hacia adelante no serviría de nada". Pero desde el Colectivo sustentan un combo de acciones que también incluye: