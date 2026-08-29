Casi la mitad de los hogares de jubilados no llega a cubrir sus gastos básicos

El 46% de los jubilados tuvieron ingresos insuficientes en 2024-2025 y crecieron las dificultades para acceder a alimentos, salud y servicios. Foto: gentileza Miguel Cicconi

La situación es todavía más crítica entre los sectores de menores recursos. En el estrato socioeconómico muy bajo, la insuficiencia de ingresos alcanza al 71,1% de los hogares, mientras que en el estrato bajo llega al 55,2%.

Crecieron las dificultades para los jubilados

El informe también detectó un aumento de la inseguridad alimentaria entre los jubilados. El indicador pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025.

La desigualdad es marcada según el nivel socioeconómico. Mientras la inseguridad alimentaria afecta al 1,1% de las personas mayores del estrato medio alto, en el sector muy bajo alcanza al 39,1%. De esta manera, el riesgo es más de 35 veces mayor entre las personas mayores de los sectores más vulnerables.

Los problemas también aparecen en el pago de los servicios públicos. El 21,3% de los hogares con jubilados dejó de pagar algún servicio por motivos económicos. En el estrato socioeconómico muy bajo, la cifra asciende al 39,4%, casi 4 de cada 10 hogares.

El informe de la UCA también detectó un aumento de la inseguridad alimentaria entre los jubilados.

En ese contexto, sólo el 42,4% de los hogares del estrato muy bajo recibe algún programa de transferencia o asistencia alimentaria. Además, la cobertura general entre los hogares con personas mayores bajó del 30,6% durante la pandemia de coronavirus al 26,8% en 2024-2025.

El impacto de la crisis también se refleja en la vivienda y la salud

El déficit habitacional alcanza al 11,8% de los jubilados, aunque el porcentaje asciende al 27,5% entre los sectores socioeconómicos más pobres.

A esto se suma el déficit de acceso a servicios básicos como agua, gas o saneamiento, que afecta al 25,2% de la población mayor. Entre quienes pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo, la cifra llega al 49,3%.

La salud es otra de las dimensiones que mostró un deterioro significativo. El 35,2% de los hogares con jubilados postergó o resignó atención médica o medicamentos por motivos económicos. Es el valor más alto de toda la serie y representa un incremento de casi 10 puntos porcentuales respecto de 2022-2023.

El 35,2% de los hogares con jubilados postergó o resignó atención médica o medicamentos por motivos económicos.

Entre los hogares con condiciones socioeconómicas muy bajas, la dificultad para acceder a atención médica o medicamentos llega al 55%.

Durante 2025, cerca del 74% de los jubilados afiliados utilizó PAMI para realizar consultas médicas, mientras que el 70% recurrió al organismo para la compra de medicamentos.

Sin embargo, la valoración de las prestaciones presenta diferencias. El 61,7% calificó positivamente la atención médica, pero sólo el 49,7% tuvo una valoración positiva de la cobertura de medicamentos. Las opiniones fueron aún menos favorables entre los jubilados de los sectores socioeconómicos más vulnerables.