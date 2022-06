Desarrolladores mendocinos crearon el primer metaverso universitario de América Latina

El lanzamiento se realizó en Buenos Aires, junto al Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la universidad (UBA IALAB), encabezado por Juan Corvalán. El desarrollo consiste en un espacio digital que tiene como escenario a la Facultad de Derecho y se asemeja a un videojuego, donde los y las estudiantes podrán recorrer espacios, leer, interactuar entre sí sobre contenidos pedagógicos y hablar con sus docentes a partir de personajes gráficos (avatares), lo que inaugura una experiencia de enseñanza-aprendizaje “única en la región”.

“Es una nueva herramienta de educación interactiva que busca otorgar experiencias al estudiante para hacer una aprehensión de conocimientos más vívidos”, explica Federico. “El desafío es tomar el tradicional pdf y convertirlo en una experiencia interactiva y didáctica”, dijo Leandro Agostino, director del estudio mendocino.

Leandro y Federico Agostino disertaron en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA que se colmó por el lanzamiento del Metaverso de la universidad.

“Diseñamos el producto mínimo viable, que es la base de partida del espacio virtual. Ahora, a medida que recibamos el feedback, seguiremos con el desarrollo. Para el futuro, nos imaginamos una herramienta que se retroalimente con la experiencia de los usuarios de este mundo virtual”, comentan los hermanos Agostino.

Dada la economía de la atención y el alza en las horas promedio de uso de dispositivos digitales móviles, las empresas compiten por hacer que nuestra mente se detenga en lo que pretenden transmitirnos. Por ende, la capacidad de concentración baja dramáticamente y eso impacta de lleno en la educación.

Es por ello que la plataforma diseñada por los mendocinos pretende captar la atención plena de los alumnos, siendo inmersiva, interactiva e integral. “La idea es que el profesor no está estático, el Metaverso no puede ser lo mismo que una clase por Zoom, lo hemos pensado con más movimiento. Esperamos que el profesor recorra espacios o llegue a lugares que expliquen de manera más sensorial los contenidos que está dictando y, para ello, el estudiante tiene que realizar acciones, cmo caminar o interactuar de distintas maneras. Así, no estará atento a sus mensajes de Whatsapp mientras estudia, será necesario que se concentre para entender los conceptos y seguir la clase”, explica Leandro Agostino.

“Pensamos que es una muy buena idea que se desarrolle un entorno inmersivo educativo, en el que los alumnos recuperen la concentración porque, como en los videojuegos, cuando te metés, ya no prestás atención a otra cosa”, plantearon desde Scubalight.

Hoy, la generación Z, primera camada de nativos digitales puros, gamifica (transforma en juego) cada aspecto de su vida. En ese segmento, el 90% de las personas juega videojuegos. Ese es el dato que el UBA IALAB tomó como punto de partida para empezar a cambiar la manera de concebir los procesos pedagógicos, y proponer una nueva forma de enseñar y aprender a distancia. Es aplicar gamificación para que la experiencia educativa se enriquezca.

El aula será el metaverso, el escenario que se intentará enseñar: “Desarrollamos un metaverso para explicar el metaverso, y es una experiencia que no existe en ninguna otra universidad latinoamericana”, destacó Juan Corvalán, director de la formación y del Ialab.

Qué es el metaverso

Hay diferentes formas de definirlo y hoy no tiene una versión acabada ya que está en desarrollo, pero en términos generales se lo conoce como un universo inmersivo que integra la realidad virtual y la aumentada, donde se pueden generar diferentes acciones (tal como en el mundo físico, por ejemplo comprar en un supermercado) y que tiene como puerta de entrada a los avatares, que “constituyen un nuevo modo de intermediación con la tecnología”, explicó el especialista.

“Hoy nuestro modo de intermediación con la tecnología es a través de clicks, aperturas de ventanas, el mouse/joystick o hablándole a una máquina para que haga algo, pero lo que hace el avatar es enriquecer esa experiencia", completó.

Es una expresión más sofisticada que, en algunos casos, suma técnicas de representación súper realistas como sucede, por ejemplo, con los personajes de jugadores de fútbol en algunos videojuegos.

"Existen metaversos más y menos sofisticados. En el caso de la UBA quisimos hacerlo inclusivo por lo que no se requerirá contar con un casco para recorrerlo y se lo podrá hacer con el teclado de la computadora, como si fuese un espacio digital", remarcó.

El diplomado abordará los aspectos técnicos y desafíos regulatorios del metaverso.

Las personas van a poder descargarse en su computadora un programa ejecutable de esta primera versión del metaverso, luego elegir su avatar (que están diseñados sin género) y finalmente empezar a moverse por el escenario que incluye la Facultad de Derecho y sus alrededores (hasta el monumento de las floralis genérica).

Allí se van a encontrar con algunas experiencias como, por ejemplo, poder recorrer los rincones de esa casa de estudios y encontrarse con una persona que les contará la historia de la UBA.

Claves

El estudio mendocino diseñó un entorno inmersivo educativo, lúdico y virtual en el que los alumnos recuperen la concentración porque, como en los videojuegos, cuando te metés ya no prestás atención a otra cosa.

El objetivo de la universidad es cambiar la manera de concebir los procesos pedagógicos, proponer una nueva forma de enseñar y aprender a distancia, signada por la construcción simbólica que las nuevas generaciones demandan. Es aplicar gamificación para que la experiencia educativa se enriquezca.

La UBA se convirtió en la primera universidad en tener tener su propio Metaverso, el cual está en una fase beta pero muy pronto para utilizar.

Para entender el fenómeno Metaverso hay que mirar la intersección entre videojuegos, Blockchain y dispositivos que podemos colocar en nuestro cuerpo para engañar a los sentidos: gafas de realidad aumentada o realidad virtual, auriculares, guantes hápticos.

Más allá de la moda tecnológica, la UBA apunta a cambiar la manera de concebir los procesos pedagógicos, proponer una nueva forma de enseñar y aprender a distancia, signada por la construcción simbólica que las nuevas generaciones demandan. Es aplicar gamificación para que la experiencia educativa se enriquezca.

