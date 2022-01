¿Qué es exactamente el metaverso?

En el último año, China se ha visto atrapada por el concepto del metaverso, y las figuras de la industria tecnológica y las nuevas empresas lo ven como una oportunidad comercial de un billón de dólares. Al mismo tiempo, algunas personas están desconcertadas por el uso de tal terminología, temiendo que pueda conducir a burbujas financieras y un exceso de indulgencia en los mundos virtuales.

Según los expertos, el término “metaverso” se ha vuelto tan popular que se ha usado en exceso, pero sostuvieron que es importante mirar más allá del enfoque actual en los juegos y el entretenimiento de realidad virtual para ver el potencial del metaverso para promover la integración de los mundos virtual y tangible.

He Chao, secretario general del comité de la industria del metaverso en la Asociación de Comunicaciones Móviles de China, una organización de la industria en Beijing, indicó que el metaverso no se trata solo de crear un mundo virtual. “Promete un futuro en el que los mundos virtual y físico están inextricablemente interconectados, lo que traerá no solo cambios en los estilos de vida, sino también grandes oportunidades para la mejora industrial, especialmente la integración de las economías real y digital. El metaverso se está convirtiendo en el nuevo campo de batalla para la competencia en innovación entre empresas. Será crucial para el impulso de un país hacia el crecimiento orientado a la innovación y la fortaleza tecnológica en las próximas décadas”.

Bloomberg Intelligence estimó que las oportunidades de ingresos del metaverso a nivel mundial podrían alcanzar casi u$s 800.000 millones en 2024, y la consultora internacional PwC predijo que las RV y RA tienen el potencial de generar un impulso de u$s 1,5 billones a la economía global para 2030.

Sintiendo las expectativas, los pesos pesados de la tecnología china y las nuevas empresas están demostrando su poderío. Por ejemplo, a fines de diciembre, Baidu presentó su primera aplicación relacionada con el metaverso, Xirang, que significa tierra de esperanza. La aplicación permite que hasta 100.000 personas participen en una conferencia de realidad virtual tridimensional simultáneamente.

La compañía de juegos NetEase también se ha movido rápido. Cuando su sección de transmisión de música, Cloud Village, hizo su debut en el mercado de valores de Hong Kong en diciembre, la compañía realizó lo que afirmó que fue la primera ceremonia de cotización del metaverso del mundo a través de Yaotai, su sistema de actividad inmersivo. Ding Lei, director ejecutivo de NetEase, asistió al evento digitalmente como una versión de sí mismo de 29 años en el 2000 y como apareció el año pasado. Ambas versiones digitales realizaron el toque de campana junto con el Ding de la vida real en una ceremonia de cotización presencial.

En agosto, la empresa de tecnología ByteDance, propietaria de la popular aplicación de videos cortos TikTok, hizo una incursión en la realidad virtual al adquirir el fabricante de auriculares Pico. Otras compañías, incluidas Huawei Technologies y Tencent Holdings, también se están subiendo al tren con planes para aumentar la inversión en tecnologías relacionadas con el metaverso.

Desde el proveedor de información comercial Tianyancha sostienen que para el 26 de noviembre, más de 960 empresas habían presentado solicitudes de marcas registradas en China con la palabra “metaverso” en sus nombres, en comparación con 130 compañías en septiembre.

Sin embargo, “metaverso” no es una palabra nueva. El término fue acuñado por el escritor de ciencia ficción Neal Stephenson de Estados Unidos en su novela Snow Crash de 1992. El interés renovado en el término surgió después de que la empresa estadounidense de juegos Roblox lo incluyera en su prospecto para una oferta pública inicial en marzo y finalizara su primera sesión de negociación con una capitalización de mercado de u$s 38.000 millones. Desde entonces, las acciones de Roblox han fluctuado mucho, lo que ha provocado temores de que el concepto de metaverso esté siendo exagerado.

En octubre, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, decidió cambiar el nombre de su empresa matriz como Meta, lo que colocó al metaverso aún más en el centro de atención mundial.

La pandemia también ha dado un empujón a la palabra de moda al acelerar la virtualización de la sociedad. Según el Informe de investigación de desarrollo del metaverso 2020-2021 publicado por la Universidad de Tsinghua, las personas ahora pasan más horas en línea y la vida digital se ha convertido en la norma para muchos, junto con el mundo físico.

La Generación Z, los nacidos a fines de la década de 1990 y principios del siglo XXI, tienen una profunda fascinación con el metaverso. Según un informe de la compañía de Internet Sina, más del 63 % de los miembros de la Generación Z tienen un gran interés en el concepto. Están ansiosos por experimentar tecnologías como RV, RA y humanos digitales en el metaverso. Hasta el 26 % de ellos incluso quieren tener una mascota en el mundo virtual, según el informe.

Los expertos señalaron que tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en nube y las redes 5G han alcanzado cierto nivel y, combinadas, están listas para desatar una nueva revolución digital.

Xiang Ligang, director general de la Alianza de Consumo de Información, una asociación de la industria de las telecomunicaciones, señaló que para hacer realidad el metaverso, se necesita un esfuerzo a largo plazo para desarrollar tecnologías de apoyo, escenarios de aplicación y modelos comerciales.

Pedro Palandrani, analista de tecnología de la empresa de investigación Global X ETFs, indicó que existen versiones anticipadas del metaverso, que ofrecen a los inversores un vistazo de su enorme potencial. Sin embargo, se espera que un metaverso exitoso presente una plataforma abierta descentralizada a la que se accede mediante auriculares RV y que funciona con tecnología blockchain. “Una experiencia de metaverso verdaderamente inmersiva, por ejemplo, involucra todos los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto”, sostuvo Palandrani. “Hoy en día, la realidad virtual implica principalmente imágenes y sonido envolvente”.

Yu Jianing, coautor del libro Metaverso y director de la Universidad de Huobi, una institución educativa y de investigación que se enfoca en tecnologías como blockchain, señaló: “El mayor potencial del metaverso radica en su uso industrial. Con un rápido desarrollo tecnológico, la economía real adoptará al metaverso, lo que traerá profundos cambios económicos y revolucionará la modernización industrial. La próxima década será un período dorado para el desarrollo del metaverso”.