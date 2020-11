El bono de $10.000, si es que se paga, ya no será como lo conocimos. Así, "no existe más", como dijeron especialistas. De ese modo, beneficiarios de AUH y AUE no recibirán el IFE 4 ni tampoco aquellos monotributistas o empleadas domésticas que ya pudieron volver a sus actividades en razón de las aperturas de la nueva cuarentena.

El paso al distanciamiento social en gran parte del país, fundamentalmente en centros urbanos como Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires hace que el pago del cuarto IFE en diciembre se vaya reduciendo solo a quienes hayan perdido su ingreso.

Quiénes cobran el cuarto IFE

Si se confirma la idea que volvió a resurgir en los últimos días a pesar de los pronósticos en contra, el IFE en diciembre podría ser cobrado por:

Jóvenes de entre 18 y 28 años y mujeres adultas, jefas de hogar, que hayan perdido su empleo.

“Seguimos evaluando cómo seguir sosteniendo las familias argentinas sabiendo que hay lugares en donde tal vez los trabajadores y trabajadoras pudieron volver a trabajar, también los monotributistas A y B, por lo tanto la dinámica de lo que fue pasando en distintos lugares de la Argentina, en distintas provincias y en distintas ciudades ha ido poniendo sobre la mesa situaciones diferentes”, aseguró la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

“Por eso el equipo económico está evaluando cómo sigue y de qué manera va a evolucionar. Si va a ser con una nueva prestación, si va a ser con un nuevo derecho, o con un nuevo pago. Esto es lo que se está evaluando por estos días", agregó en Crónica HD hace unos días.

cuarto ife en diciembre anses auh.jpg Cuarto IFE de ANSES: quiénes cobran el IFE en diciembre si se confirma su pago. Quedan afuera: AUH, monotributistas y empleadas domésticas.

No hay IFE en 2021

El secretario de Hacienda Raúl Rigo admitió que el Presupuesto 2021 no contempla fondos para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni tampoco para el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

"El proyecto de ley no contiene estas previsiones pero sí contiene partidas para apoyar y acompañar una transición desde la emergencia a la situación de nueva normalidad", aseguró el funcionario.