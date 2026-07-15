El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por aquellos ahorristas que tienen dinero en el banco y que no lo necesitan para su vida diaria.
Cuánto se puede ganar con $890.000 en un plazo fijo a 30 días
Los bancos tienen una competencia feroz por captar ahorristas y le apuestan al plazo fijo y a sus tasas de interés para obtenerlos. Todos los detalles
La razón para que sea la inversión más elegida es muy simple: un plazo fijo da la seguridad de que uno nunca va a perder el dinero que colocó y sabe que siempre habrá una ganancia en lo nominal, y que esta ya ha sido dada a conocer antes de efectuar el depósito.
En la actualidad, los bancos tienen una competencia sin cuartel para ganar clientes y ofrecen diferentes tipos de plazo fijo, pero el más común y elegido sigue siendo el depósito a 30 días, que es el menor lapso de tiempo que se puede seleccionar.
Cuánto pagan hoy los bancos por un plazo fijo a 30 días
Hoy en día, ningún banco llega a ofrecer ni siquiera un 2% mensual a sus clientes por depósitos a 30 días. No obstante, eso no ha provocado que el plazo fijo deje de ser una de las inversiones más populares. Este es el rendimiento que ofrece cada entidad.
- Banco Nación: 19% de tasa de interés anual
- Banco Galicia: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco BBVA Argentina: 18,5% de tasa de interés anual
- Banco Santander: 16% de tasa de interés anual
- Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco Macro: 19,5% de tasa de interés anual
- Banco ICBC: 17,2% de tasa de interés anual
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% de tasa de interés anual
- Banco Patagonia: 16% de tasa de interés anual
- Banco Credicoop: 17,5% de tasa de interés anual
- Banco Hipotecario: 17% de tasa de interés anual
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $890.000 en un mes
Un secreto a voces que guardan los bancos tiene que ver con cómo se debe hacer un plazo fijo para que el cliente obtenga un mayor rendimiento.
En ese sentido, hay que tener en cuentas que hay entidades como el Banco Nación que hacen una diferencia según el modo en que se haga el plazo fijo, ya sea desde una sucursal por ventanilla o vía electrónica. En ese sentido, si se hace desde un teléfono celular o desde una computadora, el rendimiento es mayor, por lo que se debe tener en cuenta este detalle a la hora de querer hacer un plazo fijo.
En el caso de que una persona tuviese $890.000 y los colocara en un plazo fijo, por ejemplo en el Banco Nación, después de 30 días habrá obtenido de ganancia un monto de $13.898,63.
En pocas palabras
- Plazo fijo: Es la inversión elegida por su seguridad y ganancia nominal preestablecida.
- Competencia bancaria: Los bancos ofrecen diversas tasas de interés anual para plazos fijos a 30 días, con variaciones entre entidades.
- Rendimiento electrónico: Constituir un plazo fijo vía online o móvil ofrece un rendimiento superior que hacerlo en sucursal.