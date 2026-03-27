Cronología de los hechos de la causa YPF que se originó en 1993 durante el gobierno de Menem

horacio marin ypf Horacio Marín, el actual CEO de YPF.

El origen del conflicto

La génesis de esta batalla judicial se remonta a 1993, durante la privatización de YPF bajo el gobierno de Carlos Menem.

En aquel entonces, para atraer inversores, se redactó un estatuto social que protegía a los accionistas minoritarios: cualquier entidad que tomara más del 51% de las acciones debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de los socios, pagando un precio fijo por fórmula.

Sin embargo, en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner, el Congreso sancionó la Ley 26.741 de expropiación. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, argumentó que el "orden público" de una ley nacional prevalecía sobre un estatuto privado. Así, se tomó el control del 51% de las acciones (mayormente de Repsol) sin realizar la oferta obligatoria a los minoritarios, quienes se quedaron con papeles que perdieron gran parte de su valor de mercado.

El rol de los "fondos buitre"

En 2015, el fondo Burford Capital compró por apenas 15 millones de euros los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado en España tras el default provocado por la falta de dividendos de YPF.

Burford, junto a Eton Park, demandó al país en Nueva York alegando incumplimiento de contrato.

Tras años de disputa por la jurisdicción, en marzo de 2023 la jueza Preska falló contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la empresa YPF S.A. pero cargando la deuda total sobre el Estado.

milei ypf El tuit del presidente Javier Milei tras conocerse el fallo a favor de YPF.

Los argumentos de la anulación

La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos aceptó ahora los pilares fundamentales de la defensa argentina:

Inmunidad soberana: el tribunal consideró que el Estado argentino actuó en ejercicio de sus facultades soberanas y no como un actor comercial común.

Derecho argentino: se determinó que la jueza de primera instancia no interpretó correctamente cómo funciona la jerarquía de las leyes en nuestro país.

Inadmisibilidad: el fallo actual sostiene que los reclamos por daños derivados del incumplimiento de contrato no son admisibles bajo el marco jurídico local aplicado a este proceso de expropiación.

Impacto en el mercado: YPF vuela y Burford se hunde

La noticia generó un terremoto financiero. En Wall Street, las acciones del fondo Burford Capital se desplomaron el 40% en cuestión de minutos.

En contraste, los ADRs de YPF treparon con fuerza (más del 6%), ya que el fallo despeja una de las mayores contingencias legales que pesaban sobre el valor de la compañía.

Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei celebró el resultado calificándolo como "un triunfo histórico" y "el mayor logro jurídico de la historia nacional", destacando que el país evita pagar una suma equivalente a casi la mitad de sus reservas actuales.

Cronología: del estatuto de Menem al fallo del 2026

1993 - Privatización: se redacta el estatuto con la cláusula OPA para proteger a minoritarios ante cambios de control.

2008-2011 - Entrada de Petersen: el grupo adquiere el 25% de YPF mediante créditos garantizados con dividendos de la propia empresa.

Abril 2012 - Nacionalización: el Congreso expropia el 51% de Repsol. Las empresas Petersen entran en default al cesar el pago de dividendos.

2015 - Inicio de la demanda: Burford compra los derechos de quiebra e inicia el juicio en Manhattan contra el Estado e YPF.

2023 - Condena de Preska: se dicta la sentencia de U$S16.100 millones contra el Estado Nacional.

Marzo 2026 - Anulación: la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York revoca la condena y ordena revisar todo el proceso, invalidando el reclamo millonario.