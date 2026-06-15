Confirmado el precio del dólar en los bancos este martes 16 de junio

Los bancos más importantes que hay en Argentina confirmaron cuál será la cotización del dólar este martes 16 de junio cuando comience la venta de la moneda norteamericana para el público en general.
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central, la baja en el precio del dólar durante el último viernes influyó directamente en el precio que este martes 16 de junio mostrarán las pizarras en cada una de las entidades económicas.
En cuanto a las cuevas, estas confirmaron que el dólar blue se venderá a un precio más alto que el oficial, llevando la brecha a $10 entre el dólar que se vende en los bancos y el informal.
Precio del dólar en cada banco este martes 16 de junio
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este martes 16 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.450
- Banco Galicia: $1.455
- Banco ICBC: $1.460
- Banco BBVA: $1.455
- Banco Supervielle: $1.447
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.450
- Banco Santander: $1.455
- Brubank: $1.445
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.460
- Banco Piano: $1.450
- Banco de Comercio: $1.450
A cuánto se venderá el dólar blue este martes 16 de junio
El dólar blue revirtió la tendencia que venía manteniendo y este martes 16 de junio se comenzará a vender en las cuevas a un precio superior que el que tendrá el dólar oficial en cada uno de los bancos para todos sus clientes.
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue se venderá a $1460 en el comienzo de este martes, después del feriado del lunes 15 de junio, quedando con una diferencia de $10 respecto al valor del oficial.