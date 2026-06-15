Confirmado el precio del dólar en los bancos este martes 16 de junio

dolares (2)

Precio del dólar en cada banco este martes 16 de junio

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este martes 16 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.450

Banco Galicia: $1.455

Banco ICBC: $1.460

Banco BBVA: $1.455

Banco Supervielle: $1.447

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.450

Banco Santander: $1.455

Brubank: $1.445

Banco Credicoop: $1.450

Banco Macro: $1.460

Banco Piano: $1.450

Banco de Comercio: $1.450

DOLAR, PRECIO DEL DOLAR (2)

A cuánto se venderá el dólar blue este martes 16 de junio

El dólar blue revirtió la tendencia que venía manteniendo y este martes 16 de junio se comenzará a vender en las cuevas a un precio superior que el que tendrá el dólar oficial en cada uno de los bancos para todos sus clientes.

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue se venderá a $1460 en el comienzo de este martes, después del feriado del lunes 15 de junio, quedando con una diferencia de $10 respecto al valor del oficial.