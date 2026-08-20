Confirmado el precio del dólar este viernes 21 de agosto en los principales bancos del país: casi alcanza su récord

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este viernes 21 de agosto, cuando hayan abierto sus puertas y habilitado las operaciones cambiarias para el público en general.
Las entidades bancarias le comunicaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuál será el precio del dólar luego de un jueves en el que el dólar operó con poco y nulo movimiento en la mayoría de los bancos.
De hecho, el Banco Nación, que es el que posee más clientes y sirve como guía para el resto, comunicó que este viernes 21 de agosto abrirá con el dólar a un precio de $1.515.
El precio del dólar en cada banco este viernes 21 de agosto
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este jueves 20 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.515
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.525
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.520
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.509
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.520
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.520
En ese sentido, vale recordar que el precio más alto registrado por el dólar, hasta ahora, ha sido de $1.520 en las pizarras del Banco Nación, por lo que este viernes se comenzará a vender solamente $5 abajo.
Cotización del dólar blue este viernes 21 de agosto
En tanto, el dólar blue registró una nueva suba en las cuevas y este miércoles se venderá a $1.550. La brecha que la semana pasada se había achicado a solo $25, llegó a ser de $45 esta semana y este viernes será de $35 en el inicio de la jornada.
Al mismo tiempo se supo que el Banco Central adquirió este jueves US$ 89 millones de dólares en el mercado mayorista y ya lleva acumulados US$ 16.770 millones desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario.
En pocas palabras
- Confirmado el precio: Los principales bancos de Argentina definieron el valor del dólar para este viernes 21 de agosto.
- Cotización bancaria: El precio del dólar oscilará entre $1.509 y $1.525 en las distintas entidades financieras.
- Dólar blue: El mercado paralelo registrará una suba y se venderá a $1.550.