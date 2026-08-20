Confirmado el precio del dólar este viernes 21 de agosto en los principales bancos del país: casi alcanza su récord

El precio del dólar en cada banco este viernes 21 de agosto

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este jueves 20 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.515

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.525

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.509

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.520

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.520

En ese sentido, vale recordar que el precio más alto registrado por el dólar, hasta ahora, ha sido de $1.520 en las pizarras del Banco Nación, por lo que este viernes se comenzará a vender solamente $5 abajo.

Cotización del dólar blue este viernes 21 de agosto

En tanto, el dólar blue registró una nueva suba en las cuevas y este miércoles se venderá a $1.550. La brecha que la semana pasada se había achicado a solo $25, llegó a ser de $45 esta semana y este viernes será de $35 en el inicio de la jornada.

Al mismo tiempo se supo que el Banco Central adquirió este jueves US$ 89 millones de dólares en el mercado mayorista y ya lleva acumulados US$ 16.770 millones desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario.