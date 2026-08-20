Confirmado el precio del dólar este jueves 20 de agosto en los bancos más importantes de Argentina

Según los informes de cada entidad al Banco Central, el billete de Estados Unidos arrancará a un precio muy cercano a su récord. Al menos eso es lo que se mostrará en las pizarras de cotización del dólar en el Banco Nación y en otras entidades.
En tanto, las cuevas confirmaron que el dólar blue también se acercó a su récord y este jueves arrancará su venta a $1.560.
El precio del dólar en cada banco este jueves 20 de agosto
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este jueves 20 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.515
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.525
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.510
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.510
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.520
Vale recordar que el precio más alto registrado por el dólar, hasta ahora, ha sido de $1.520 en las pizarras del Banco Nación.
Cotización del dólar blue y del resto de los dólares este jueves 20 de agosto
En tanto, el dólar blue registró una nueva suba en las cuevas y este miércoles se venderá a $1.560. La brecha que la semana pasada se había achicado a solo $20, nuevamente creció y actualmente se encuentra en $45.
Asimismo, el resto de dólares existentes en Argentina va a cotizar de la siguiente manera en el inicio de la jornada de este miércoles:
- Dólar Mayorista: Compra $1.488 / Venta $1.497
- Dólar MEP: $1.522,29
- Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.573,87
- Dólar Tarjeta: $1.969,50
En pocas palabras
- Precio del dólar: Bancos argentinos confirman cotización cercana a récords para el jueves 20 de agosto.
- Dólar blue: Se acerca a su máximo histórico, iniciando la jornada en $1.560.
- Diferentes cotizaciones: Se detallan precios del dólar mayorista, MEP, CCL y tarjeta para el miércoles 19 de agosto.