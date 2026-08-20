Confirmado el precio del dólar este jueves 20 de agosto en los bancos más importantes de Argentina

El precio del dólar en cada banco este jueves 20 de agosto

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este jueves 20 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.515

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.525

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515

Banco Patagonia: $1.515

Banco Hipotecario: $1.510

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.510

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.510

Banco Piano: $1.515

Banco de Comercio: $1.520

Vale recordar que el precio más alto registrado por el dólar, hasta ahora, ha sido de $1.520 en las pizarras del Banco Nación.

Cotización del dólar blue y del resto de los dólares este jueves 20 de agosto

En tanto, el dólar blue registró una nueva suba en las cuevas y este miércoles se venderá a $1.560. La brecha que la semana pasada se había achicado a solo $20, nuevamente creció y actualmente se encuentra en $45.

Asimismo, el resto de dólares existentes en Argentina va a cotizar de la siguiente manera en el inicio de la jornada de este miércoles: