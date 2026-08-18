En una rueda alcista, subieron el dólar oficial y el blue y la brecha llegó a $40

Para el dólar oficial representó una suba de $5 (+0,33%) en la pizarra del Banco Nación. Y terminó ubicándose en $1.465 para la compra y $1.515 a la venta, su nivel recurrente en lo que va del año.

En el caso del dólar blue es el segundo valor más alto desde 2025. Ya el 27 de julio había alcanzado los $1.560, su récord hasta ahora.