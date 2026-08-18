Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

En una rueda alcista, subieron el dólar oficial y el blue y la brecha llegó a $40

El dólar blue llegó a $1.555, mientras el dólar oficial alcanzó los $1.515. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Este martes 18 de agosto subieron tanto el dólar blue como el oficial, pero la brecha se amplió.

Este martes 18 de agosto subieron tanto el dólar blue como el oficial, pero la brecha se amplió.

El mercado cambiario finalizó la rueda con una mayoría de aumentos en los segmentos libre y oficial. El dólar blue subió $10 ( avance del 0,65%) y cerró la jornada a $1.555 para la venta, con un leve alza también del dólar oficial que dejó la brecha en $40.

Para el dólar oficial representó una suba de $5 (+0,33%) en la pizarra del Banco Nación. Y terminó ubicándose en $1.465 para la compra y $1.515 a la venta, su nivel recurrente en lo que va del año.

En el caso del dólar blue es el segundo valor más alto desde 2025. Ya el 27 de julio había alcanzado los $1.560, su récord hasta ahora.

A su vez, el dólar mayorista acomodó sus valores con un incremento de $7,50 (+0,50%), cerrando a $1.483 para la compra y $1.492 para la venta.

El dólar mayorista volvió a acercarse a los $1.500 sin compras del Banco Central

El dólar mayorista volvió a acercarse a los $1.500 sin compras del Banco Central

Cómo cerraron las distintas cotizaciones del dólar

En la plaza de las divisas financieras se observaron comportamientos contrapuestos:

  • Dólar MEP: tuvo una jornada de ligera presión alcista, registrando una variación del +0,09% (+$1,40 aproximadamente) para finalizar negociándose en $1.514,20 para la compra y $1.521 para la venta.

  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): fue el único que operó en baja, con -3,13% (-$51) para ubicarse en $1.574,50 para la compra y $1.575,50 para la venta.

  • Dólar Tarjeta / Turista: directamente vinculado al dólar minorista oficial (sumando la carga impositiva correspondiente del 30%), trepó un 0,33% (+$5) para quedar valuado en $1.969,50 para la venta.

En pocas palabras

  • Dólar blue y oficial: El dólar blue cerró a $1.555 y el oficial a $1.515.
  • Brecha cambiaria: La diferencia entre el blue y el oficial se ubicó en $40.
  • Otras cotizaciones: El MEP cerró a $1.521 y el CCL a $1.575,50.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar