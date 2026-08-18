En una rueda alcista, subieron el dólar oficial y el blue y la brecha llegó a $40

El mercado cambiario finalizó la rueda con una mayoría de aumentos en los segmentos libre y oficial. El dólar blue subió $10 ( avance del 0,65%) y cerró la jornada a $1.555 para la venta, con un leve alza también del dólar oficial que dejó la brecha en $40.
Para el dólar oficial representó una suba de $5 (+0,33%) en la pizarra del Banco Nación. Y terminó ubicándose en $1.465 para la compra y $1.515 a la venta, su nivel recurrente en lo que va del año.
En el caso del dólar blue es el segundo valor más alto desde 2025. Ya el 27 de julio había alcanzado los $1.560, su récord hasta ahora.
A su vez, el dólar mayorista acomodó sus valores con un incremento de $7,50 (+0,50%), cerrando a $1.483 para la compra y $1.492 para la venta.
Cómo cerraron las distintas cotizaciones del dólar
En la plaza de las divisas financieras se observaron comportamientos contrapuestos:
- Dólar MEP: tuvo una jornada de ligera presión alcista, registrando una variación del +0,09% (+$1,40 aproximadamente) para finalizar negociándose en $1.514,20 para la compra y $1.521 para la venta.
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Dólar Contado con Liquidación (CCL): fue el único que operó en baja, con -3,13% (-$51) para ubicarse en $1.574,50 para la compra y $1.575,50 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista: directamente vinculado al dólar minorista oficial (sumando la carga impositiva correspondiente del 30%), trepó un 0,33% (+$5) para quedar valuado en $1.969,50 para la venta.
En pocas palabras
- Dólar blue y oficial: El dólar blue cerró a $1.555 y el oficial a $1.515.
- Brecha cambiaria: La diferencia entre el blue y el oficial se ubicó en $40.
- Otras cotizaciones: El MEP cerró a $1.521 y el CCL a $1.575,50.