Con un oficial estable, subieron todas las cotizaciones del dólar y el blue casi bate su récord

Con subas en las cotizaciones libres, el mercado cambiario cerró este miércoles 19 de agosto con avances marcados en el dólar blue, que llegó a $1.560, su récord hasta ahora. Pero también hubo alza en los financieros (MEP y CCL), con un mayorista al borde de los $1.500 para la venta y un dólar oficial minorista que finalizó sin cambios.
La cotización del dólar en Banco Nación se mantuvo en $1.515. Aunque en otras entidades llegó a $1.520 (ICBC) e incluso $1.530 en varios bancos, lo que incidió lógicamente en el valor del dólar tarjeta, referencia para el pago de consumos en moneda estadounidense.
En el mercado informal, el dólar blue operó con firmeza y subió hasta ubicarse en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. Mismo valor que había alcanzado a final de julio y es su pico hasta ahora.
Este incremento de $5 reflejó una ligera presión en el circuito marginal, en línea con la dinámica alcista de las opciones financieras que cotizan en la Bolsa y que además amplió la brecha con el dólar minorista a $45.
A cuánto cerró el dólar mayorista y los financieros
El comportamiento del mercado cambiario coincide con el ascenso sostenido del riesgo país. El índice que mide JP Morgan alcanzó los 517 puntos básicos y ya acumula un alza de 20% en lo que va del mes.
En tanto, el dólar mayorista, regulado por el Banco Central para el comercio exterior, marcó $1.488 en el extremo comprador y $1.497 en el vendedor. Ese valor reflejó una suba de 0,13%, que aún lo mantiene lejos de las bandas cambiarias del Banco Central, que fijó un techo de intervención de $1.822,67 y un mínimo o piso de $745,33.
Por el lado de los dólares financieros, hubo subas de entre 0,30% y 0,40%. Para el dólar MEP (o bolsa) significó llegar a $1.529,50 para la venta. Por su parte, el CCL o Contado con Liquidación, el más usado por inversores y empresas para girar divisas al exterior, cotizó a $1.578,20, consolidándose nuevamente como el dólar libre más caro.
Finalmente, el dólar tarjeta (o turista), que incluye la recarga impositiva de 30% sobre el consumo en moneda extranjera y suscripciones de plataformas, había iniciado la rueda en $1.969,50 pero subió hasta concluir arriba de los $1.980.
En pocas palabras
- Dólar blue: Alcanzó los $1.560, acercándose a su récord histórico.
- Subas generalizadas: El dólar mayorista y los financieros también experimentaron aumentos.
- Dólar oficial: La cotización en Banco Nación se mantuvo estable en $1.515.