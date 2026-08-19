Con un oficial estable, subieron todas las cotizaciones del dólar y el blue casi bate su récord

Este incremento de $5 reflejó una ligera presión en el circuito marginal, en línea con la dinámica alcista de las opciones financieras que cotizan en la Bolsa y que además amplió la brecha con el dólar minorista a $45.

En medio de las subas de los precios del dólar, el mercado siguió con atención la curva ascendente del riesgo país Foto: Noticias Argentinas

A cuánto cerró el dólar mayorista y los financieros

El comportamiento del mercado cambiario coincide con el ascenso sostenido del riesgo país. El índice que mide JP Morgan alcanzó los 517 puntos básicos y ya acumula un alza de 20% en lo que va del mes.

En tanto, el dólar mayorista, regulado por el Banco Central para el comercio exterior, marcó $1.488 en el extremo comprador y $1.497 en el vendedor. Ese valor reflejó una suba de 0,13%, que aún lo mantiene lejos de las bandas cambiarias del Banco Central, que fijó un techo de intervención de $1.822,67 y un mínimo o piso de $745,33.

Por el lado de los dólares financieros, hubo subas de entre 0,30% y 0,40%. Para el dólar MEP (o bolsa) significó llegar a $1.529,50 para la venta. Por su parte, el CCL o Contado con Liquidación, el más usado por inversores y empresas para girar divisas al exterior, cotizó a $1.578,20, consolidándose nuevamente como el dólar libre más caro.

Finalmente, el dólar tarjeta (o turista), que incluye la recarga impositiva de 30% sobre el consumo en moneda extranjera y suscripciones de plataformas, había iniciado la rueda en $1.969,50 pero subió hasta concluir arriba de los $1.980.