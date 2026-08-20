Con un dólar oficial quieto y una baja del blue, el riesgo país tocó su valor más alto en 3 meses

El mercado cambiario surcó la rueda del jueves 20 de agosto con relativa calma, en medio de la volatilidad financiera que acusan las acciones y un riesgo país que volvió subir. El dólar oficial permaneció sin cambios ($1.515 en Banco Nación) y por primera vez en casi una semana el dólar blue registró una caída que lo dejó en $1.550.
En el segmento formal la estabilidad del minorista también se reflejó en el dólar mayorista, que tampoco se movió de los $1.497 del miércoles tras otra suba. Así, la divisa quedó a menos de 25% debajo de la banda máxima de intervención del Banco Central ($1.867,41), con una mínima o piso de $744,88.
Pero las tasas de interés vuelven a mostrar tensión y mantienen el desafío para el Banco Central y el Tesoro de ajustar la política cambiaria para evitar la volatilidad.
Pese a la estabilidad del minorista, el dólar tarjeta se movió levemente. Y cerró la rueda del jueves a $1.982,55, incluido el recargo de 30% a cuenta de Ganancias.
Por su parte, en medio de la caída de 0,64% del blue ($10), los paralelos financieros prácticamente cerraron sin cambios. El dólar MEP, que había arrancado en $1.524,76, subió 0,27% para superar $1.527, y el contado con liquidación (CCL) se estabilizó en $1.580,37.
Cuánto subió el riesgo país y las acciones
El riesgo país de JP Morgan subió 14 para Argentina, y llegó a 532 puntos básicos. Antes su máximo intradiario había sido de 535 puntos, el 19 de mayo.
Para los analistas, la suba se debe a una conjunción de factores endógenos (el incipiente clima electoral) y exógenos, como el conflicto Estados Unidos-Irán.
“No hay que dejar de tener en cuenta factores globales y de repricing de tasa en general, más allá de la percepción de riesgo electoral local. Es decir, al riesgo idiosincrático de Argentina se le sumó el aumento del riesgo global como consecuencia de la guerra de Medio Oriente", dicen los expertos.
Paralelamente, los mercados financieros mostraron resultados mixtos. Es que los bonos de la deuda argentina volvieron a caer, mientras las acciones vivieron altos y bajos.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó con suba marginal de 0,05%, en los 2.875.950 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son transados en dólares en Wall Street hubo mayoría de bajas.
Las mayores fueron Satellogic (-4,2%), Banco Francés (-3,3%) y Banco Macro (-3,1%). Entre los que ganaron estánBioceres (+8,5%), Adecoagro (+3,6%), Vista Energy (+3,1%), Transportadora Gas del Sur (+2,5%) e YPF (+1,6%, a USD 50,86).
En pocas palabras
- Dólar oficial: se mantuvo sin cambios en $1.515, mientras el mayorista se ubicó por debajo de los $1.500.
- Dólar blue: registró una caída de $10, cerrando en $1.550, su primera baja en casi una semana.
- Riesgo país: ascendió 14 puntos hasta 532, su valor más alto en 3 meses, influenciado por factores locales e internacionales.