Con un dólar oficial quieto y una baja del blue, el riesgo país tocó su valor más alto en 3 meses

Pese a la estabilidad del minorista, el dólar tarjeta se movió levemente. Y cerró la rueda del jueves a $1.982,55, incluido el recargo de 30% a cuenta de Ganancias.

Por su parte, en medio de la caída de 0,64% del blue ($10), los paralelos financieros prácticamente cerraron sin cambios. El dólar MEP, que había arrancado en $1.524,76, subió 0,27% para superar $1.527, y el contado con liquidación (CCL) se estabilizó en $1.580,37.

El riesgo país, con una suba de 14 puntos, llegó a los 532, su mayor registro desde mayo

Cuánto subió el riesgo país y las acciones

El riesgo país de JP Morgan subió 14 para Argentina, y llegó a 532 puntos básicos. Antes su máximo intradiario había sido de 535 puntos, el 19 de mayo.

Para los analistas, la suba se debe a una conjunción de factores endógenos (el incipiente clima electoral) y exógenos, como el conflicto Estados Unidos-Irán.

“No hay que dejar de tener en cuenta factores globales y de repricing de tasa en general, más allá de la percepción de riesgo electoral local. Es decir, al riesgo idiosincrático de Argentina se le sumó el aumento del riesgo global como consecuencia de la guerra de Medio Oriente", dicen los expertos.

Paralelamente, los mercados financieros mostraron resultados mixtos. Es que los bonos de la deuda argentina volvieron a caer, mientras las acciones vivieron altos y bajos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó con suba marginal de 0,05%, en los 2.875.950 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son transados en dólares en Wall Street hubo mayoría de bajas.

Las mayores fueron Satellogic (-4,2%), Banco Francés (-3,3%) y Banco Macro (-3,1%). Entre los que ganaron estánBioceres (+8,5%), Adecoagro (+3,6%), Vista Energy (+3,1%), Transportadora Gas del Sur (+2,5%) e YPF (+1,6%, a USD 50,86).