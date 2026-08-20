Crisis en la industria láctea: Verónica solicitó su concurso de acreedores

La industrias pymes del sector lácteo vienen manifestado perdidas.

Plantas paralizadas en la crisis de Lácteos Verónica

La situación operativa de la empresa fundada en 1923 alcanzó un nivel crítico. Las instalaciones productivas ubicadas en las localidades santafesinas se mantienen desactivadas por falta de insumos básicos y materia prima.

La firma llegó a procesar más de un millón de litros de leche diarios y a emplear a más de 700 trabajadores directos. Sin embargo, la interrupción del abastecimiento por parte de tamberos y la acumulación de haberes impagos redujeron sensiblemente la dotación de personal.

Los representantes sindicales y operarios visibilizaron el conflicto mediante movilizaciones y cortes de ruta. Frente a la parálisis prolongada, diversas familias debieron recurrir a la asistencia alimentaria brindada por las autoridades provinciales para afrontar la falta de ingresos desde el año pasado.

Impacto estructural en el sector de Lácteos Verónica

El desplome financiero de esta firma tradicional no representa un hecho aislado en el panorama nacional. La actividad lechera atraviesa un contexto severo signado por la caída del consumo interno, el encarecimiento de los costos operativos y el estancamiento del crédito.

Diversos actores de la cadena productiva enfrentan problemas similares de liquidez que comprometen miles de puestos de trabajo. Casos emblemáticos como el colapso de Alimentos Refrigerados S.A. y los procesos concursales de otras empresas evidencian un escenario de marcada vulnerabilidad para la industria agroindustrial.

Los pequeños y medianos productores lácteos que abastecían a estas grandes plantas sufren de manera directa el corte de la cadena de cobros. Esta coyuntura ha provocado el cierre definitivo de numerosos tambos en la cuenca santafesina y cordobesa, acentuando la concentración en el mercado de recepción de leche cruda.