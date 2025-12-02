Confirmado el precio del dólar este miércoles 3 de diciembre cuando abran los bancos

dolares (11)

El precio del dólar en cada banco este miércoles 3 de diciembre

Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este miércoles 3 de diciembre, será el siguiente:

Banco Galicia: $1.480

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.473

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.470

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

No obstante, al ser diciembre, un mes en el que se pagan aguinaldos, hay expectativas sobre si las empresas venderán dólares y de esa manera bajará el precio de la moneda norteamericana o, por el contrario, si al haber más pesos en la calle, el dólar aumenta su precio.

dolares (13)

El precio del dólar blue el miércoles 3 de diciembre

Las cuevas, por su parte, también dieron a conocer el precio que tendrá el dólar blue durante el lunes por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo.

En ese sentido, las cuevas confirmaron que el dólar blue arrancará a un precio más bajo que el oficial, por tercera semana consecutiva, y que, por lo tanto, se venderá a $1.445, esperando el accionar del mercado en los primeros minutos de este martes.