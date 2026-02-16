Confirmado el precio del dólar este miércoles 18 de febrero en cada banco

Los dos feriados de Carnaval, más el fin de semana, hicieron que el primer día hábil esta semana recién sea el miércoles 18 de febrero y los bancos ya confirmaron cuál será el precio del dólar ese día, cuando habiliten las actividades cambiarias.
Los bancos le dieron a conocer al Banco Central de la República Argentina cuáles serán las cotizaciones del dólar este miércoles 18 de febrero cuando abran sus puertas y confirmaron que el dólar tendrá el precio más bajo en lo que va del año.
Asimismo, en el caso de las cuevas, se confirmó que el valor del dólar blue estará por encima del dólar oficial.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 18 de febrero
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 18 de febrero, cuando cada uno de ellos inicie la actividad cambiaria, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.415
- Banco Galicia: $1.420
- Banco ICBC: $1.420
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.425
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.418
- Banco Patagonia: $1420
- Banco Hipotecario: $1.425
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.413
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.420
- Banco de Comercio: $1.415
En tanto, las cuevas también confirmaron cuál será el precio del dólar blue este miércoles 18 de febrero, al mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor por encima del dólar oficial y su precio será de $1440.
Valor del dólar mayorista este miércoles 18 de febrero
A diferencia del dólar oficial, el mayorista registró un incremento de $4,50 luego de 6 caídas seguidas en el mercado y alcanzó los $1.399,50, que será el precio con el que iniciará este miércoles 18 de febrero.
En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP también repuntó tras haber cerrado con una merma. En este caso, 7 pesos y se ubicó en $1.424. En contrapartida, el precio de referencia del Contado con Liquidación (CCL) bajó y llegó a los $1.462,20, con una variación de 7 pesos menos que el día anterior.