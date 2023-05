Con el subsidio de $300 millones para el enoturismo buscan tentar a los pequeños productores vitivinícolas

El directivo aclaró que el concepto "no bodegas" es para referirse "a aquellos productores que desean transformarse -o ya lo son- en pequeños elaboradores artesanales. Por eso apunta, fundamentalmente, a la infraestructura, para que los beneficiarios puedan ampliar su actividad hacia el turismo".

Reunión de COVIAR con Massa.jpg Sergio Massa se reunió esta semana con directivos de la COVIAR. También estuvieron funcionarios de Turismo.

Hasta $3 millones para cada beneficiario del subsidio

Cada beneficiario podrá aspirar a obtener hasta $3 millones. "Es poco y se lo dijimos a Sergio Massa, que se comprometió a lanzar una segunda etapa toda vez que completemos la primera", agregó Asens.

Ya están abiertos los links para los interesados. En esta dirección se puede acceder a las bases y condiciones para incorporarse al FDE: https://coviar.ar/wp-content/uploads/2023/04/Anexo-II-Bases-y-Condiciones-del-Fondo-para-el-Desarrollo-del-Enoturismo.pdf

– Proyectos CON apertura enoturística: https://forms.gle/cSv321hBxW4Vavo66

– Proyectos SIN apertura turística: https://forms.gle/6yqQ13NZRneGzPpT7

En el programa Mediodía, de Radio Nihuil, el número dos de la COVIAR, fue entrevistado por Carlos Hernández. Aseguró que "estamos contentos porque esto está dentro de un plan estratégico que en su momento nuestra entidad comenzó a trabajar en 2013 con el Ministerio de Turismo de loa Nación en un programa,a que se llamó Argentina Tierra de Vinos. Fue hace 10 años que vimos que había que encarar acciones para promover el enogastroturismo. Ahora sabemos que dentro de la actividad turística en el país, el enoturismo es uno de los ejes principales".

Asens amplió el concepto precedente: "El turismo del vino alcanza a casi todos los ejes estratégicos del plan, como es la promoción del vino en el mercado externo, la promoción del vino en el mercado interno y la integración de los pequeños productores, con esta actividad que hace 25 años no existía. Estamos hablando del turismo del vino, que en los últimos 5 o 6 años se transformó en la estrella del turismo".

"El enoturismo nos permite visibilizar nuestros vinos ante todos los extranjeros que nos visitan y los argentinos que visitan nuestras bodegas. Pero fundamentalmente nos posibilita integrar a lo que es la gran preocupación de la cadena vitivinícola: integrar a los pequeños productores" "El enoturismo nos permite visibilizar nuestros vinos ante todos los extranjeros que nos visitan y los argentinos que visitan nuestras bodegas. Pero fundamentalmente nos posibilita integrar a lo que es la gran preocupación de la cadena vitivinícola: integrar a los pequeños productores"

Pablo Asens.jpg Pablo Asens, vicepresidente de la COVIAR.

El vicepresidente de la COVIAR continuó refiriéndose a los pequeños productores: "Ellos comenzaron a hacer sus vinos encuadradados en el régimen de elaboradores artesanales. Entonces los que están en zonas con mucha concurrencia de turistas pueden ofrecer sus productos que muchas veces por ser tan chicos les es difícil acceder a los mercados principales".

"Con el subsidio -destacó- el beneficiaro puede por ejemplo construir un quincho y generar una oferta gastronómica. El objetivo es apoyar a esa masa de productores".

Asens recordó que "en San Rafael ya tuvimos un subsidio del BID hace dos años que alcanzó a 11 productores que hoy son 11 elaboradores de vinos de muy buena calidad. Así, gracias a estar en la ruta del turismo pueden ofrecer sus productos, o abrir pequeñas bodegas, o transformar galpones de fincas en sitios aprobados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y comenzar a recibir turistas".

"En 2020 teníamos 40 bodegas habilitadas al turismo en el país, hoy tenemos 320 y la idea es ampliar la oferta" "En 2020 teníamos 40 bodegas habilitadas al turismo en el país, hoy tenemos 320 y la idea es ampliar la oferta"

Respecto de quienes soliciten esta ayuda, el directivo contó que se conformó un equipo entre la COVIAR y los ministerios de Turismo y Economía para hacer las evaluaciones de los que lo soliciten.

Los problemas del dólar agro, o dólar vino

Pablo Asens narró que en la reunió con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, "le comentamos escuetamente que hay muchas trabas y dudas. Quedamos en seguir evaluando la situación en los próximos días. No es sencilla la inscripción y hay interrogantes entre los productores que no tienen mercaderías en los supermercados sobre si tienen que adherir o no a Precios Justos".

"En definitiva -añadió- es una idea buena pero la parte burocrática pone frenos, los días pasan y los tiempos se acortan porque es hasta el 30 de agosto".

Estimó el dirigente vitivinícola que "Massa se va a tener que ocupar porque es una promesa que incumplió en noviembre y la cumplió después en el Desayuno de la COVIAR pero hay mucha gente esperando".

