Catena, elegida N°1 entre las marcas de vino más admiradas del mundo

Para elaborar el ranking de las 50 marcas más reconocidas del planeta, Drinks International convoca a un jurado diverso de más de 100 expertos. La Marca de Vino Más Admirada del Mundo surge de una votación por parte de sommeliers, compradores, mayoristas, Masters of Wine y escritores.

Cómo quedó el ranking mundial de marcas de vino

“Cada año nuestra Academia se vuelve más autorizada y representativa del comercio global del vino. La rotación continua de sus miembros es crucial y garantiza un conjunto de resultados justo que refleja la industria moderna”, dijo el editor de Drinks International, Shay Waterworth, luego de felicitar a Catena Zapata por repetir el número 1.

La lista de 2026 presentó tres nuevas marcas: Scala Dei de España, Nyetimber del Reino Unido y la española Juve & Camps, que obtuvo el premio a la Mayor Nueva Entrada. El premio al Mayor Ascenso fue para la italiana Ornellaia, en el puesto 16, después de que la marca ocupara el puesto 50 en 2025.

Entre los destacados se encuentran Kanonkop de Sudáfrica en el puesto 17, que conserva el título de Marca de Vino Más Admirada de África y Oriente Medio, y Ridge en el puesto 34, que es la Marca de Vino Más Admirada de Norteamérica por duodécima vez.

Más allá del avance de bodegas de otros rincones del globo, Europa domina: dentro del ranking de 50 marcas hay 36 del Viejo Continente, especialmente de Francia, España e Italia.

“Esta lista destaca lo mejor en términos de calidad, consistencia, innovación y fortaleza de marca. Felicitaciones a todos los que aparecen en nuestra clasificación de 2026; esperamos seguir reconociendo la excelencia en la industria global del vino en los próximos años”, señaló al respecto el editor del sitio.