Cambió el precio del dólar: a cuánto lo venderán los bancos este martes 30 de septiembre

Mientras tanto, este martes 30 de septiembre, el dólar tendrá un precio de $1.370 en el Banco Nación, mientras que las demás entidades lo ofrecerán a valores similares y, en algunos casos, superiores.

A cuánto se venderá el dólar en cada banco este martes 30 de septiembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este martes 30 de septiembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias, serán las siguientes:

Banco Galicia: $1.375

Banco Nación: $1.370

Banco ICBC: $1.380

Banco BBVA: $1.385

Banco Supervielle: $1.380

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.375

Banco Patagonia: $1.380

Banco Hipotecario: $1.380

Banco Santander: $1.380

Brubank: $1.379

Banco Credicoop: $1.375

Banco Macro: $1.390

Banco Piano: $1.380

En tanto, el dólar blue, se venderá este martes 30 de septiembre a $1.430 en las cuevas. Es decir, $10 menos del precio que tuvo en el inicio del lunes.

Qué hacer con los dólares en el banco

Aquellas personas que ahorran en dólares tienen diferentes alternativas de inversión, si se deciden en dejar los billetes en el banco. En primer lugar, pueden acceder a realizar un plazo fijo en dólares o aprovechar la posibilidad de tener una cuenta de ahorro remunerativa, que todos los días dé intereses.

Si bien, esta última opción ofrece rendimientos más bajos que el plazo fijo, sí permite disponer del dinero en cualquier momento.