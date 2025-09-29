Cae el dólar blue: cuál será su máximo valor en octubre según los especuladores

dolar blue (8)

Cuál será el valor más alto del dólar blue en septiembre

Según el sitio CriptoYa, se espera que el dólar blue aumente su precio en las próximas semanas, según el valor en el que actualmente se venden las stablecoins más conocidas como lo son USTD, USDC y DAI.

Actualmente, el dólar blue se ubica en un precio de $ 1.400 para la compra y $ 1.420 para la venta, pero según las cuevas virtuales, el precio podría llegar a ser más alto y más cerca de los $1.500.

Las cuevas virtuales indican que el dólar blue podría llegar a los $ 1.499, según El Dorado P2P y Cueva P2P. En tanto, Eluter ofrece la stablecoin USDT a $1.495, siendo otra posibilidad, según los especuladores.

En medio de estos vaticinios se encuentra el dólar oficial, que actualmente cotiza en $1.350, pero que tiene un desafío muy importante en octubre y son las elecciones legislativas. La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires implicó la subida del dólar, por lo que el resultado electoral en el resto del país puede ser de vital importancia para el precio del dólar y del dólar blue.