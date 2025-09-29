Inicio Economía Dólar

Cae el dólar blue: cuál será su máximo valor en octubre según los especuladores

El dólar blue ha bajado en los últimos días y los especuladores ya calculan cuál será su valor en octubre. Todos los detalles

Daniel Calivares
Daniel Calivares
Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar blue en octubre

Tras haber llegado a un nuevo récord, el dólar blue tuvo una baja importante en los últimos días y se alejó de los $1.515 que llegó a tener hace diez días. Sin embargo, en las cuevas, los especialistas y especuladores ya se preparan para una posible nueva suba.

Uno de los sistemas más utilizados por aquellas personas que suelen trabajar con el dólar blue es a través de las stablecoins o criptomonedas atadas al dólar que se comercializan a través de aplicaciones y cuevas virtuales.

Esto se debe a que generalmente estas stablecoins poseen precios más altos y algunas de ellas ayudan a pronosticar el precio al que puede llegar el dólar blue en las siguientes semanas, durante el mes de octubre.

Cuál será el valor más alto del dólar blue en septiembre

Según el sitio CriptoYa, se espera que el dólar blue aumente su precio en las próximas semanas, según el valor en el que actualmente se venden las stablecoins más conocidas como lo son USTD, USDC y DAI.

Actualmente, el dólar blue se ubica en un precio de $ 1.400 para la compra y $ 1.420 para la venta, pero según las cuevas virtuales, el precio podría llegar a ser más alto y más cerca de los $1.500.

Las cuevas virtuales indican que el dólar blue podría llegar a los $ 1.499, según El Dorado P2P y Cueva P2P. En tanto, Eluter ofrece la stablecoin USDT a $1.495, siendo otra posibilidad, según los especuladores.

En medio de estos vaticinios se encuentra el dólar oficial, que actualmente cotiza en $1.350, pero que tiene un desafío muy importante en octubre y son las elecciones legislativas. La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires implicó la subida del dólar, por lo que el resultado electoral en el resto del país puede ser de vital importancia para el precio del dólar y del dólar blue.

