Dólar blue y dólar oficial: a cuánto se venderán este lunes 29 de septiembre

A cuánto se venderá el dólar en cada banco este lunes 29 de septiembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este lunes 29 de septiembre, cuando se habiliten las operaciones cambiarias, serán las siguientes:

Banco Galicia: $1.360

Banco Nación: $1.350

Banco ICBC: $1.370

Banco BBVA: $1.370

Banco Supervielle: $1.361

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.365

Banco Patagonia: $1.370

Banco Hipotecario: $1.360

Banco Santander: $1.370

Brubank: $1.375

Banco Credicoop: $1.375

Banco Macro: $1.370

Banco Piano: $1.365

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 29 de septiembre

Al igual que el dólar oficial, el dólar blue también superó los $1.500 en las últimas semanas para luego bajar considerablemente. Esto llevó a que las cuevas confirmaran que el precio de venta de la moneda norteamericana para lunes 29 de septiembre será de $1.440.

Si bien, el dólar blue se ha mostrado a un precio más alto que el oficial, se espera que con el paso de las horas o de los días, su valor se aproxime.

Cuándo es el mejor momento para comprar dólares

Algunos especialistas sostienen que, a fin de mes y principios, pueden ser momentos perfectos para comprar dólares, ya que muchas empresas se ven necesitadas de pesos, por lo que se despojan de sus billetes estadounidenses, provocando una baja en su precio.