Caen los bonos, sube el riego país y los dólares oficiales registran alzas

Los bonos soberanos ley extranjera operan a la baja este lunes hasta, con caídas de 2,2% y las principales acciones pierden hasta 3% en los paneles de Wall Street. En el mercado cambiario argentino suben los dólares oficiales.
Los bonos soberanos ley extranjera operan a la baja este lunes hasta, con caídas de 2,2% y las principales acciones pierden hasta 3% en los paneles de Wall Street. En el mercado cambiario argentino suben los dólares oficiales.
Esto se da tras la vuelta de reciente restricción cruzada, que impide a quienes compren dólar oficial ir hacia los financieros por 90 días, y en un contexto en el que el mercado tiene la mirada puesta en la evolución del tipo de cambio y la compra de divisas por parte del Gobierno.
Mientras que el riesgo país, que mide la consultora JP Morgan marcaba un ascenso y se ubicaba los 1.088 puntos básicos.
Por su parte, el dólar oficial sube $10 y cotiza a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en otras entidades llega a $1.390 como en los bancos Macro y Santander.
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en el Banco Nación, se ubica en $ 1.768.
Los dólares financieros también registran subas y en promedio se venden a $1.436 el MEP y a $1468 el Contado con Liquidación (CCL).
El dólar blue es el único que baja, cae $ 10, y se ofrece a $ 1.410 para la compra y $ 1.435 para la venta en las cuevas de referencia de Mendoza. El paralelo cerró la última semana con una caída de $ 80 en línea con la baja del oficial.
La brecha entre el dólar oficial y el informal queda en 5,14%. El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año en $ 1.230.