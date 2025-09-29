Caen los bonos, sube el riego país y los dólares oficiales registran alzas

Por su parte, el dólar oficial sube $10 y cotiza a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en otras entidades llega a $1.390 como en los bancos Macro y Santander.

dolar, precio Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en el Banco Nación, se ubica en $ 1.768.

Los dólares financieros también registran subas y en promedio se venden a $1.436 el MEP y a $1468 el Contado con Liquidación (CCL).

El dólar blue sigue arriba del oficial

El dólar blue es el único que baja, cae $ 10, y se ofrece a $ 1.410 para la compra y $ 1.435 para la venta en las cuevas de referencia de Mendoza. El paralelo cerró la última semana con una caída de $ 80 en línea con la baja del oficial.

La brecha entre el dólar oficial y el informal queda en 5,14%. El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año en $ 1.230.