Bajó el blue y subieron el dólar oficial y el MEP en la primera rueda de la semana

Esos dos tipos de cotización habían crecido $10 durante la mañana del lunes y siguieron en ascenso al final de la jornada. Son parte del rulo que el Banco Central pretende cortar con la restricción cruzada para comprar en bancos y vender en el MEP.

riesgo pais Más allá del comportamiento del dólar, la performance de las acciones y el riesgo país muestran que la incertidumbre de los mercados ante las elecciones persiste

Qué pasó con el dólar blue y el mayorista

Por el contrario, el dólar paralelo o blue cayó $10. Y cerró la primera rueda de la semana vendiéndose a $1.430 (-0,70%), aún así permanece más caro que el oficial. En Mendoza la cotización tocó los $1.435.

A su vez, el dólar mayorista también subió, en su caso 2,5% durante la jornada. Y al alcanzar los $1.360 se mantuvo a $20 de la banda cambiaria máxima de intervención del Banco Central.

Por su parte, el dólar tarjeta rozó los $1.807 en promedio con el recargo del 30%, producto de una suba de $24,50.

Más allá del dólar: acciones en zona mixta y riesgo país

Con todo y el trasfondo de la incertidumbre conforme se acercan las elecciones nacionales de medio término, los mercados siguen en suspenso.

Este lunes quedó demostrado con casi la mitad de las acciones argentinas con alzas de hasta 2,8% (Loma Negra, Supervielle, Aluar), y el resto en rojo, en un rango de entre -0,1% y -3,5% (Transener, Pampa Energía y Central Puerto, entre otras).

Al mismo tiempo, el riesgo país ascendió 6,2% hasta superar nuevamente los 1.100 puntos básicos, a una semana de haber perforado los 800.