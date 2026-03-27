Hace dos años el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Bajan las tasas del plazo fijo: cuánto se gana depositando $1.600.000 a 30, 60 y 90 días
Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo rondan alrededor del 23% de Tasa Nominal Anual. Cuánto ganó a 30, 60 y 90 días si invierto $1.600.000
En las últimas semanas, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una leve tendencia a la baja, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 21% y el 25% nominal anual según el banco.
Cuánta plata se gana con un depósito de $1.600.000 en un plazo fijo a 30, 60 y 90 días
En caso de que una, o más personas, quieran invertir $1.600.000 en un depósito a plazo fijo de 30, 60 o 90 días, lo ideal es que revisen en cuáles bancos les conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen alrededor del 24,00% de tasa de interés anual, esto rinde invertir en el Banco Nación $1.600.000 a 30, 60 o 90 días:
- Plazo fijo a 30 días: la ganancia es de $30.246,58 (23,00%)
- Plazo fijo a 60 días: la ganancia es de $68.383,56 (26,00%)
- Plazo fijo a 90 días: la ganancia es de $106.520,55 (27,00%)
Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.
Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en el final de marzo
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
A continuación listamos los diez bancos con mayor volumen de depósitos y ordenados, de arriba hacia abajo, los que más intereses pagan a los que menos pagan:
- Banco Hipotecario: 25%
- Provincia de Buenos Aires: 25%
- Banco Macro: 24%
- ICBC Argentina: 23,15%
- Banco Nación: 22%
- Santander Argentina: 22%
- Banco Credicoop: 22%
- BBVA Argentina: 21%
- Galicia: 21%
- Banco Ciudad: 21%
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.