"El IFE no existe más", decía esta semana el abogado laboralista experto en materia de la ANSES, Juan Pablo Chiesa. Con esas palabras indicaba que en noviembre no habrá bono de $10.000 para nadie y que el esperado IFE 4 no será como lo conocimos, sino que se reducirá a un sector de beneficiarios que no han podido recuperar los ingresos por la pandemia.