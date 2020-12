AUH diciembre 2020: cobro aguinaldo o pago adicional anual

El aguinaldo le corresponde solamente a jubilados y pensionados, por beneficio y no por persona. Es un sueldo extra que se divide en dos pagos, uno en junio y otro en diciembre y se paga solamente por haberes, no por asignaciones. Es decir que un AUH no cobra aguinaldo.

Lo que sí cobrará este mes de manera automática por decisión de la ANSES es el monto correspondiente al pago adicional anual. No es un bono sino el reintegro del 20% que se retiene cada mes y que se abona acumulado ante la presentación de la Libreta AUH. A diferencia de otros años, este 2020 no será requisito presentar los certificados de Educación y Salud por las dificultades que ocasionó la pandemia.

Se trata de un pago por asignación, es decir por hijo menor de 18 años por el que se cobra la AUH. En total, el acumulado de este año es de aproximadamente $8.500.

Tanto la AUH como la AUE y el resto de los beneficios de ANSES, este mes se cobrarán con el aumento del 5% previsto por decreto. Así, una Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $3.717. De esa suma, se cobra el 80%: $2.973,60.

El valor general de la SUAF es el mismo (luego varía por ingreso familiar y zona). El de la AUE también es de $3.717.

Cambios en los requisitos de AUH y AUE

El mes pasado, el Gobierno incorporó a beneficiarios de AUH con la modificación de requisitos. Sumó a cientos de miles de chicos que no la percibían por estar indocumentados y además eliminó el límite de 5 hijos para la percepción de la asignación.

Con la aprobación del Plan de los 1000 días, se pretende además que la AUE se abone por los 9 meses de embarazo y no solo a partir del tercer mes, como hasta ahora. De esa manera, si el Congreso da el ok, una mujer que cobra la Asignación por Embarazo sumará a su prestación $11.151 anual.

Bono de fin de año para AUH

Hasta el momento no hay novedades oficiales al respecto. El ministro Daniel Arroyo aseguró que impulsaría un bono de fin de año para AUH pero aún permanece en evaluación.

Lo que sí está confirmado es el pago doble de la Tarjeta Alimentaria que perciben (solo para la compra de alimentos) mamás y papás que cobran AUH por hijos menores de 6 años, AUE y AUH por hijo con discapacidad. El 18 de diciembre se les acreditará el saldo de $8.000 o $12.000 según tengan uno o más hijos de esa edad.

SUAF AUE y AUH diciembre 2020