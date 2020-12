ANSES termina con el pago a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) este miércoles 9 de diciembre, después del feriado de hoy, día en el que no hay fecha de cobro porque no atienden los bancos. Cómo sigue el calendario de pago de diciembre con el pago a: jubilados, AUH, SUAF y AUE. Cuándo cobro Tarjeta Alimentaria, ATP ANSES y Potenciar Trabajo.