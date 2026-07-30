Atención pymes: ARCA eliminó el límite de U$S 3.000 para exportaciones por el régimen courier

A partir de la nueva normativa, la supresión de dicho límite económico permite que cualquier envío al exterior canalizado por Prestadores de Servicios Postales se realice de forma ágil, sin importar el monto total consignado. No obstante, las autoridades aduaneras aclararon que continuarán vigentes los controles sanitarios, documentales y de seguridad específicos para cada tipo de mercadería en este régimen courier.

Esta adecuación fue impulsada a instancias de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. De acuerdo con los fundamentos vertidos en la norma, la meta central es brindar mayor fluidez a los pequeños emprendedores, talleres de diseño y productores regionales que colocan sus artículos directamente en tiendas o plataformas electrónicas del exterior.

La resolución de ARCA apunta a agilizar la operatoria comercial de pequeñas y medianas empresas hacia mercados internacionales.

El organismo recaudador sostuvo que los ajustes normativos apuntan a reducir los costos burocráticos y la excesiva regulación que pesaba sobre las ventas de baja escala. Al eliminar trabas en la salida de paquetes, el gobierno nacional procura impulsar la generación de divisas y ampliar la base de empresas locales con presencia comercial constante en el ámbito internacional.

Asimismo, la reglamentación contempla regímenes específicos para el envío de muestras comerciales. Se fijaron topes especiales para muestras destinadas a laboratorios internacionales que requieran certificaciones técnicas, donde la valuación permitida asciende hasta los U$S 10.000, facilitando así los procesos previa exportación de bienes producidos por empresas pymes.

Qué pasa con las importaciones en el régimen courier

En contraposición con lo dispuesto para las ventas al exterior, las compras de productos procedentes de otros países continuarán alcanzadas por los parámetros habituales del esquema de pequeños envíos. Por lo tanto, quienes ingresen paquetes destinados al consumo personal mantendrán un tope económico fijado en un máximo de U$S 3.000 por cada envío dentro del régimen courier.

Adicionalmente, se mantiene la condición respecto al peso individual del paquete, el cual no podrá superar los 50 kilogramos por pieza postal. En cuanto a la cantidad de bienes, el articulado ratifica que los ciudadanos podrán incorporar hasta tres unidades de una misma especie por despacho, siempre que no exista presunción de una finalidad estrictamente comercial.

En lo relativo a la frecuencia de uso, las personas humanas o jurídicas podrán apelar a este beneficio un máximo de cinco veces por año calendario. Además, los productos importados que se encuadren en esta modalidad continúan exceptuados de la tramitación de licencias ante organismos de control especializado como el INAL o los regímenes de identificación de mercaderías.

Cabe recordar que para el ingreso de bienes personales se mantienen exceptuados de derechos de importación y tasa estadística los primeros U$S 400 por despacho, debiendo el usuario abonar únicamente el Impuesto al Valor Agregado sobre dicho monto. La modificación no altera estos beneficios fiscales ya establecidos en resoluciones anteriores fijadas por el organismo.

A diferencia de las exportaciones, las importaciones no tendrán cambios en los límites FOB.

ARCA con nuevos requisitos y micrositio oficial del régimen courier

Otra de las novedades relevantes contempladas en la Resolución General 5883/2026 concierne a la clasificación arancelaria. A partir de ahora, no resultará obligatorio consignar la posición arancelaria detallada de los artículos importados bajo esta modalidad, sino que bastará con utilizar un código específico generado por la entidad para agilizar el despacho en la Aduana dentro del régimen courier.

Asimismo, la repartición estatal dispuso la unificación y centralización de la información vinculada a los envíos internacionales en un nuevo micrositio web institucional. En esa plataforma digital, los contribuyentes y prestadores podrán consultar normativas vigentes, seguir trámites y revisar la nómina actualizada de empresas prestadoras de servicios postales autorizadas para operar bajo este esquema.

Por último, la norma fija un conjunto renovado de obligaciones y registros documentales exigibles a las empresas de correo privado. Con este marco sancionatorio y de contralor, ARCA pretende afianzar la transparencia del servicio y prevenir demoras injustificadas en la entrega de los paquetes tramitados en todo el territorio nacional.

La entrada en vigencia de las nuevas disposiciones se hará efectiva a partir del día siguiente a su publicación oficial. No obstante, las autoridades señalaron que la instrumentación operativa se aplicará de manera gradual conforme al cronograma de adecuación informática establecido por el organismo fiscal para todas las operaciones en la Argentina.

Fuentes: Boletín Oficial, El Cronista y ARCA