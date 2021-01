A continuación, un resumen de los distintos puntos abordados por Schiariti.

Acuerdo con gusto a poco

"Los argentinos consumimos mensualmente 189 mil toneladas de carne. Y este acuerdo, en el que el sector exportador es muy generoso porque sacrifica un importante porcentaje de utilidad, es para 6 mil toneladas, menos del 4% del volumen que se consume. Le va a llegar a muy poca gente y probablemente a gente que ni siquiera lo necesita porque se va a vender en las grande superficies. Los sectores de más bajos recursos me parece que no van a acceder. En el interior no van a acceder a esto".

Fuera del acuerdo

"No estamos en el acuerdo anunciado por el Presidente, sólo se hizo con los exportadores. Entiendo que ellos sí pueden mantener esos precios y más porque no hay a la vista ningún aumento. No se ve que vaya a a haber subas en el precio de la hacienda"

Carnes sin Precios Cuidados

"No hay Precios Cuidados en en las carnes.No hay carnicerías que los tengan. Puede ser que solo sea un acuerdo con el sector de los supermercados pero insisto: no hay Precios Cuidados en las carnes".

¿Y las carnicerías?

"Por ahí el acuerdo sirve de referencia para algún carnicero que está cerca de un supermercado para que fije precios. De todas maneras la venta de los cortes populares será sólo 3 días: miércoles, sábado y domingo. Y el volumen va a ser muy escaso. No sé si el carnicero se va a sentir estimulado a participar de una oferta que a él le va hacer perder mucha plata. Quizás se da en algún corte pero no en todos".

Los impuestos

"Tenemos una carga impositiva que es del 39% entre tributos nacionales, provinciales y municipales. Se puede bajar pero la decisión es del Estado. Es un despropósito que las provincias se queden con el 10% de todos los alimentos y si le ponemos 10% más de IVA ya tenemos el 20%. Después están las tasas municipales que no son tasas, sino impuestos. El sistema impositivo en Argentina es retrógrado y le hace pagar al que menos tiene que en este caso es el asalariado, que se ve obligado a a abonar impuestos que no puede siquiera esquivar porque están puestos en el producto".

Se consume menos

"El consumo de carne vacuna va a seguir bajando seguramente y esto es, más que nada, porque los argentinos hemos cambiado los hábitos de consumo de manera muy significativa en todas las escalas sociales. Esto, independientemente de que el precio del pollo es mucho más bajo. En cuanto a la influencia de los veganos sólo hay que decir que hay un grupo minúsculo de militantes que es muy agresivo. La mayoría de los veganos es gente que decide qué come y qué no come, pero están los militantes que creen que la única verdad es la de ellos y son muy irracionales al punto de que nos llaman asesinos".

No más subas

"No sigue subiendo el precio de la carne. Eso es una falacia: el novillo bajó entre el 5% y 7%. Esta baja va a llegar en los primeros 15 días de febrero al mostrador".