ARCA intimó a miles de trabajadores por deducir Ganancias con compra de indumentaria

Arca billetera virtual ARCA envió miles de notificaciones electrónicas a los domicilios fiscales de los contribuyentes.

Por ser un concepto deducible sin tope nominal estricto, el organismo identificó abusos y desvíos en montos informados. Ante este escenario, las autoridades optaron por abrir una instancia de "regularización temprana" para evitar multas.

Los detalles del cruce de datos de ARCA

Las intimaciones surgieron del control de la información que los propios trabajadores cargaron en el Formulario 572 Web (SiRADIG-Trabajador) correspondiente al período fiscal 2025, cuya presentación venció el 31 de marzo pasado.

ARCA contrastó esas declaraciones con los registros de facturación electrónica y las liquidaciones anuales de empresas en su rol de agentes de retención.

Especialistas en materia tributaria explicaron que, además de las prendas de vestir y el equipamiento laboral, existen otros rubros recurrentes que suelen activar las alertas automáticas de ARCA por inconsistencias:

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) : El organismo cruza de forma directa los aportes declarados por el empleado contra los balances de las propias SGR para comprobar si la inversión financiera existió o si se informó un gasto ficticio.

: El organismo cruza de forma directa los aportes declarados por el empleado contra los balances de las propias SGR para comprobar si la inversión financiera existió o si se informó un gasto ficticio. Cajas previsionales y aportes locales : Se auditan bajo estrictos criterios de razonabilidad las deducciones destinadas a cajas de previsión provinciales o municipales.

: Se auditan bajo estrictos criterios de razonabilidad las deducciones destinadas a cajas de previsión provinciales o municipales. Cargas de Familia: Se detectan desvíos cuando un empleado deduce a su cónyuge o familiares a cargo a pesar de que estos perciben ingresos anuales que superan el mínimo no imponible fijado por ley.

En inspecciones de períodos anteriores, los sabuesos fiscales llegaron a detectar que contribuyentes intentaron deducir la compra de vehículos camuflados dentro del concepto sin límite de "indumentaria y equipamiento de trabajo". (NA)