Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, explicó que este Programa Acompañar "será pagado vía ANSES, y se articulará con municipios y provincias para que el ingreso de cada una de las personas que requieran el programa, el acompañamiento y asistencia integral, sea de modo conjunto con las áreas locales. Salir de situaciones de violencia de género es absolutamente difícil y el Estado tiene que estar acompañando a esas mujeres".

Este nuevo beneficio de ANSES será una suma no reintegrable, personal, no renovable y no contribuitiva, equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, cercano a los 17.000 pesos.

La duración será por seis meses consecutivos. Su fin será solventar los gastos esenciales y el desarrollo de una recomposición de su vida libre de violencia de género.

Cómo acceder a este bono de ANSES:

Acreditar la situación de riesgo por motivos de género por un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.

Requisitos para acceder al bono de ANSES:

Las personas residentes en el país, con ciudadanía argentina nativa, por opción o naturalizada.

Extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud.

Mayor a dieciocho años.

Quiénes no podrán acceder: