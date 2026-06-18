Aguinaldo junio 2026: cuándo es la fecha límite para cobrarlo

Sin embargo, hay un detalle clave que muchas empresas utilizan: la normativa permite un período de tolerancia de hasta cuatro días hábiles. Esto significa que los empleadores están dentro del marco legal si el depósito se acredita en los primeros días hábiles de julio.

Para otros sectores, el calendario funciona diferente:

Jubilados y pensionados (ANSES): Ya tienen pautado el cobro del aguinaldo junto con sus haberes correspondientes a este mes, respetando el cronograma oficial según la terminación de su DNI.

Ya tienen pautado el cobro del aguinaldo junto con sus haberes correspondientes a este mes, respetando el cronograma oficial según la terminación de su DNI. Empleados públicos: Tanto a nivel provincial como municipal, las fechas dependen de los anuncios del Ministerio de Hacienda de cada jurisdicción.

aguinaldo, fechas de cobro El aguinaldo ya tiene fecha de pago.

Fórmula fácil: ¿cómo calcular el medio aguinaldo paso a paso?

Para saber con exactitud cuánto dinero extra vas a percibir, necesitás tener a mano tus recibos de sueldo de la primera mitad del año (de enero a junio inclusive). La regla de oro es sencilla:

[Tu salario bruto más alto del semestre] ÷ 2 = Tu Aguinaldo

3 claves para no equivocarte en la cuenta:

Mirá siempre el sueldo bruto: El cálculo no se hace sobre lo que cobraste de bolsillo (sueldo neto), sino sobre el monto total antes de los descuentos de obra social y jubilación. (Luego, al medio aguinaldo resultante sí se le aplicarán esos descuentos).

El cálculo no se hace sobre lo que cobraste de bolsillo (sueldo neto), sino sobre el monto total antes de los descuentos de obra social y jubilación. (Luego, al medio aguinaldo resultante sí se le aplicarán esos descuentos). Buscá el mejor mes: Si recibiste aumentos por paritarias en mayo o junio, ese recibo más alto es el que funciona como base para toda la operación.

Si recibiste aumentos por paritarias en mayo o junio, ese recibo más alto es el que funciona como base para toda la operación. El proporcional: Si entraste a trabajar hace poco y no completaste los seis meses, te corresponde un pago proporcional a los días trabajados. La fórmula en este caso es: (El mejor sueldo bruto mensual ÷ 12) × la cantidad de meses trabajados en el semestre.

aguinaldo, cuando se paga Cuándo se cobra el aguinaldo en junio

Qué rubros suman (y cuáles no) para el cálculo del SAC

Una de las confusiones más frecuentes a la hora de hacer números es saber qué ítems del recibo de sueldo se contemplan.

Debés incluir en tu suma el salario básico, las horas extras habituales, las comisiones y cualquier otro concepto que tenga carácter remunerativo. Por el contrario, quedan afuera del cálculo los bonos excepcionales y las sumas no remunerativas.

Reclamos: ¿qué hacer si la empresa se atrasa con el pago?

El pago del aguinaldo es un derecho irrenunciable. Si llega la fecha límite (contemplando los cuatro días hábiles de gracia) y el dinero no está depositado, el empleador entra en mora de forma automática. En ese caso, el trabajador está habilitado a intimar a la empresa mediante el envío de un telegrama laboral gratuito (Ley 23.789) para exigir la inmediata regularización de la deuda.