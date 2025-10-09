A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación este jueves 9 de octubre, antes del fin de semana largo

El dólar ya tiene precio confirmado en el Banco Nación, al menos para el inicio de las operaciones cambiarias de este jueves 9 de octubre, antes del fin de semana largo.
Luego de haber arrancado la semana con un leve aumento, el precio del dólar se ha estacionado, tanto en el Banco Nación como en el resto de las entidades bancarias.
No ha sido así en los casos del dólar blue y en la compra de dólares a través de billeteras virtuales, en donde presentó una suba.
Con la confirmación del Banco Nación, la entidad comunicó que el precio del dólar, cuando se inicien las operaciones cambiarias del jueves 9 de octubre, será de $1.455.
En tanto, el resto de las entidades bancarias más importantes también comunicaron cuál será el precio al que venderán el dólar. Estas serán las cotizaciones iniciales el día 9 de octubre.
El Banco Nación es una de las entidades financieras que ha logrado fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.
Desde que fuese eliminado el cepo cambiario, una gran parte de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, se llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual.
Hay otros bancos que también decidieron subir la tasa de interés y que incluso dan la posibilidad de que las cajas de ahorro en dólares ganen intereses todos los días, como así también la posibilidad de que los reintegros sean en la moneda estadounidense.