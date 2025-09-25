Dieta 30-30-30: el método respaldado por la ciencia para quemar grasa sin restricciones

Dieta Gary Becka: el método 30-30-30 para derretir grasa

El método 30-30-30, también conocido como dieta Gary Becka, se centra en la función y el rendimiento del cuerpo para optimizar la vida humana y retrasar el envejecimiento. Este plan consiste en comer 30 gramos de proteína dentro de los 30 minutos posteriores a despertarse, seguido a 30 minutos de ejercicio cardiovascular de baja intensidad.

Más allá de estos pasos, el método no requiere ningún cambio en las demás comidas o comportamientos, como restricciones o conteo de las calorías.

Después del desayuno, se recomienda realizar ejercicio cardiovascular durante los próximos 30 minutos. La idea es realizar prácticas de baja intensidad que aumenten el ritmo cardíaco, como caminar o andar en bicicleta.

Consumir más proteínas, especialmente en el desayuno, puede ayudar a reducir el consumo de calorías durante el resto del día, ya que ayudan a saciarnos por más tiempo, además de estabilizar el azúcar y combatir la resistencia a la insulina.

Beneficios de la dieta para derretir grasa: método 30-30-30

El método 30-30-30 es ideal para quemar grasa corporal en lugar de músculo magro. Cada vez que el corazón late por encima de la frecuencia cardíaca en reposo, mejora y mantiene la condición física, lo que supone una quema de calorías.

El consumo de proteínas contribuye al objetivo de quema de grasa, mientras que al consumir 30 gramos dentro de los primeros 30 minutos después de despertarse, se puede reactivar el metabolismo. Además, contienen aminoácidos que favorecen al mantenimiento de los niveles de glucosa.

La ciencia respalda la dieta 30-30-30. Según un estudio del 2021, se encontró que la combinación de más proteínas y ejercicio cardiovascular resultó en menos grasa corporal, menos colesterol, menos inflamación y una mejor sensibilidad a la insulina.

dieta mujer alimentacion saludable.jpg El método 30-30-30 está respaldado por la ciencia.

Cómo hacer el método 30-30-30